تجديد الثقة لعمارة عميدا للمعهد العالى للخدمة الإجتماعية بكفرالشيخ

تجديد الثقة لعمارة عميدا للمعهد العالى للخدمة الإجتماعية بكفرالشيخ

كتب – محمود علوان

قرر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تجديد الثقة للدكتور طارق لبيب عمارة عميدا للمعهد العالي للخدمة الإجتماعية بكفرالشيخ .. وذلك نظرا لما يتمتع به الدكتور طارق عمارة من الخبرة والشجاعة والذكاء والأداء القوى واستقرار العملية التعليمية الجامعية في عمادة الصرح العلمي العريق.

تجديد الثقة أم يأت من فراغ .. بل نتيجة روح العمل الجماعي والجهود المبذولة المباركة للدكتور طارق عمارة والتواصل مع الطلاب والطالبات والاطمئنان علي مستواهم الدراسى .. وتفعيل الأنشطة الجامعية المختلفة لإعداد جيل خبير فى حل وعلاج المشاكل والخلافات الإجتماعية.

أعرب العميد الدكتور طارق عمارة عن سعادته البالغة لتجديد ثقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. مؤكدا أننا بذلنا الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية بالتعاون مع وكلاء المعهد والسادة أعضاء هيئة التدريس والأمين العام السابق والقيادات الأكاديمية والإدارية والجهاز الإداري والخدمات المعاونة والأمن الإداري .. وما زالت الجهود مبذولة بقلعة العلم والمعرفة والصرح الجامعى العريق.

قدم الدكتور طارق عمارة الشكر لجميع قيادات الوزارة وفي مقدمتهم الأستاذ سيد عطا وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم والأستاذ أبو العينين حسن قناوي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص والأستاذ هشام الوكيل مدير عام الإدارة العامة للمعاهد الخاصة.

كما قدم خالص شكره وتقديره للجنة قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية مقررها الدكتور محمد غنيم وأعضائها من السادة عمداء كليات الخدمة الاجتماعية بجامعات حلوان وبني سويف والفيوم .. تابع قائلا : في هذه اللحظة أتذكر رئيسها المرحوم الدكتور نبيل إبراهيم .. وقدم الشكر والتقدير لجميع الجهات السيادية والأمنية علي دعمهم الكامل وثقتهم الغالية ..

والسادة الأفاضل قيادات وأعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية الطالب علي تعاونهم ودعمهم الصادق وفي مقدمتهم الأستاذ كامل خضر رئيس المجلس .. وتذكر رئيسها السابق المرحوم الأستاذ محمود المزين .. ربنا يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

أوضح الدكتور طارق عمارة أننا نعمل بقلعة العلم والمعرفة والصرح الجامعة بروح الفريق الواحد

لصالح أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومهنتنا السامية .. وأدعو الله تعالى أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء ومكروه بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.