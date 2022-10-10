تجديد الثقة لعمارة عميدا للمعهد العالى للخدمة الإجتماعية بكفرالشيخ
كتب – محمود علوان
قرر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تجديد الثقة للدكتور طارق لبيب عمارة عميدا للمعهد العالي للخدمة الإجتماعية بكفرالشيخ .. وذلك نظرا لما يتمتع به الدكتور طارق عمارة من الخبرة والشجاعة والذكاء والأداء القوى واستقرار العملية التعليمية الجامعية في عمادة الصرح العلمي العريق.
تجديد الثقة أم يأت من فراغ .. بل نتيجة روح العمل الجماعي والجهود المبذولة المباركة للدكتور طارق عمارة والتواصل مع الطلاب والطالبات والاطمئنان علي مستواهم الدراسى .. وتفعيل الأنشطة الجامعية المختلفة لإعداد جيل خبير فى حل وعلاج المشاكل والخلافات الإجتماعية.
أعرب العميد الدكتور طارق عمارة عن سعادته البالغة لتجديد ثقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. مؤكدا أننا بذلنا الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية بالتعاون مع وكلاء المعهد والسادة أعضاء هيئة التدريس والأمين العام السابق والقيادات الأكاديمية والإدارية والجهاز الإداري والخدمات المعاونة والأمن الإداري .. وما زالت الجهود مبذولة بقلعة العلم والمعرفة والصرح الجامعى العريق.