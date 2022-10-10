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ادارة ابوكبير التعليمية تكرم الاستاذة عنايات نجم مدير المتابعة لبلوغها سن المعاش

ادارة ابوكبير التعليمية تكرم الاستاذة عنايات نجم مدير المتابعة لبلوغها سن المعاش

متابعة /مرفت عبد القادر

بعد سنين من العطاء والاخلاص بالعمل والحب بين الزملاء وصلت الاستاذة عنايات نجم مدير المتابعة بالادارة التعليمية في ابوكبير الي تسليم الراية وذلك بعد بلوغها سن المعاش و من الواضح امامنا ان الاستاذة عنايات نجم كان لها دورا بارزا في تطوير الحركة التعليمية بالإدارة التعليمية كما كسبت حب الزملاء لها في العمل الذين رفضوا ان تمر هذه المناسبة دون تكريمها بالمكانه التي تليق بها حيث تم التكريم اليوم في قاعة الفيروز/ ابوكبير في حضور جميع القيادات بالإدارة التعليمية وفي حضور نقيب المعلمين الاستاذ السيد فلفل والدكتور النائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب واللواء عبدالله لاشين عضو مجلس النواب والاستاذ عبدالرحمن القاضي مدير التعليم الثانوي وحضور لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية في مدينة ابوكبير متمنيين لسيادتها دوام الصحة والعافية.

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