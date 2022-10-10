ادارة ابوكبير التعليمية تكرم الاستاذة عنايات نجم مدير المتابعة لبلوغها سن المعاش

وزير الري يفتتح برنامج تدريبي ل١٥ دول لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمجابهة التحديات المائية

تطوير وتوسعة طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى. ليصبح 4 حارات في كل اتجاه