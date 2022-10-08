منتدي مودة برعاية جمعية ثمار الخير
كتب : مجدي خليل
وستظل جمعية ثمار الخير بالقليوبية هي الحاضر الدائم في كافة المناسبية بدا الحفل تمام العاشرة صباح اليوم بتلاوة أيات من الذكر الحكيم تلاه السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد علي ارواح شهدائنا الأبرار ثم كلمة مجدي خليل المدير التنفيذي للجمعية والتي رحب فيها بالسادة الحضور وهنئهم بحلول المولد النبوي الشريف وأنتصارات اكتوبر المجيد وأكد علي دعم الجمعية للدولة في مسيرتها للتنمية وأن مجلس الإدارة يدعم كل عمل يدعو للتنمية والأستقرار وخير وأسعاد أهالينا وفي ختام كلمته وجه
الشكر لكافة اجهزة الدولة لقرارهم الحكيم بأختيار جمعية ثمار الخير لرعاية منتدي مودة هذا وقد حضر المؤتمر الحاج محمد صبرى الزعيم مؤسس الجمعية و د أسماء عبد الودود دكتور ومدرب معتمد . ا هدي محمد أبوالنصر مدير إدارة شئون المرأة د منار طاحون اللواء محمد خليل عمدة كفر منصور .ا مني حسن مدير التضامن بكفر شكر .ا محمد الحسيني رئيس مركز ومدينة كفر شكر الأسبق الحاج نجاتي المالح رئيس جمعية الحي القيوم . ا حسن الأشهب ا شيماء بديوي العمدة محمود السيد عبد الهادي د أحمد دنيا ا إيناس حسني ا اماني الضعيف ا سارة جمال مدير الجمعية .أ عبدالرحمن الهادي حقوق الأنسان ا تهاني العناني مدير القسم الديني ببوابة العاصمة . ا عزة راضي مدير مكتب بوابة العاصمة