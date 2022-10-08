فرقة “الجازولية” ترفع شعار “كامل العدد” في احتفالات ذكري المولد النبوي بساقية الصاوي
متابعة نسرين على.
في ليلة فاضت بالتجليات الروحية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، أحيت فرقة “الجازولية” للإنشاد الصوفي، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء أمس الجمعة بقاعة النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، ورفع الحفل شعار “كامل العدد”.
وقدمت فرقة “الجازولية” خلال الحفل، أروع الألحان والابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات والقصائد الخاصة بمدح النبي صلي الله عليه وسلم، منها: “طلع البدر علينا”، قصيدة “شوقي واصل”، “تحيا مصر”، “يوم مولدك”، و”صلي عليك الله” وغيرها من القصائد التي تجاوب معها جمهور الحاضرين، الذين امتلأت بهم قاعة النهر بساقية الصاوي عن آخرها، حيث تم استقبال الفرقة بحماس وترحيب شديد من جانب الجمهور.
وشهد الحفل مشاركة الجمهور في الغناء مع فريق الإنشاد الجازولي، حيث رددوا القصائد والأناشيد بحالة من الشغف والحب والهيام لإحياء ذكري مولد حضرة النبي صلي الله عليه وسلم.