فرقة “الجازولية” ترفع شعار “كامل العدد” في احتفالات ذكري المولد النبوي بساقية الصاوي

فرقة “الجازولية” ترفع شعار “كامل العدد” في احتفالات ذكري المولد النبوي بساقية الصاوي

متابعة نسرين على.

في ليلة فاضت بالتجليات الروحية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، أحيت فرقة “الجازولية” للإنشاد الصوفي، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء أمس الجمعة بقاعة النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، ورفع الحفل شعار “كامل العدد”.

وقدمت فرقة “الجازولية” خلال الحفل، أروع الألحان والابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات والقصائد الخاصة بمدح النبي صلي الله عليه وسلم، منها: “طلع البدر علينا”، قصيدة “شوقي واصل”، “تحيا مصر”، “يوم مولدك”، و”صلي عليك الله” وغيرها من القصائد التي تجاوب معها جمهور الحاضرين، الذين امتلأت بهم قاعة النهر بساقية الصاوي عن آخرها، حيث تم استقبال الفرقة بحماس وترحيب شديد من جانب الجمهور.

وشهد الحفل مشاركة الجمهور في الغناء مع فريق الإنشاد الجازولي، حيث رددوا القصائد والأناشيد بحالة من الشغف والحب والهيام لإحياء ذكري مولد حضرة النبي صلي الله عليه وسلم.

كما حرصت الفرقة على تقديم وصلة غنائية في حب الوطن، لإحياء احتفالات ذكري حرب 6 أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال قصيدة “تحيا مصر”، بقيادة المايسترو عمرو حسن.

وتتميز موسيقي إنشاد الجازولية بالتنوع بين الكلاسيكي منها والمعاصر، حيث يستخدم فيها مزيجًا من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، لكي تتعاقب فيها الألحان الموسيقية وتتحول إلي كيان واحد يخاطب القلب والروح والوجدان، ويشعر بها كل مستمع بمجرد الإنصات إليها دون الحاجة إلي ترجمة.

كما تضم الفرقة في فريق الإنشاد مجموعة متجانسة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الأعمار، ويقدمون أعمالهم في حالة روحية من الإنشاد الصوفي والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبي صلي الله عليه وسلم.

جدير بالذكر، أن فرقة “الجازولية” أسسها العارف بالله الشيخ جابر حسين أحمد الجازولي في عام 1950، لإلقاء الضوء على الطريقة الجازولية والإنشاد في حضرات الذكر، واستطاعت الفرقة حديثًا بإشراف الدكتور سالم جابر الجازولي أن تحقق انتشارًا واسعًا للطريقة الجازولية في الخارج.

وكان أول ظهور علني لها للجمهور خارج مصر في بسالزبورج في النمسا عام 2014، ثم في ياكتنبرج بروسيا عام 2015، ثم ياروسلافل في روسيا عام 2016، وقدموا خلالها باقة متنوعة من أشهر وأفضل القصائد والأناشيد والألحان التي تتميز بها الطريقة الجازولية.