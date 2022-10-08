ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة العاشرة أرسنال يتصدر والسيتي وصيفا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة العاشرة أرسنال يتصدر والسيتي وصيفا

متابعة/ مرفت عبدالقادر

تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022، وتشهد مواجهات نارية على رأسها قمة آرسنال ضد ليفربول المقرر إقامتها غدا الأحد.

موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يلتفي ليفربول مع أرسنال فى قمة نارية فى الخامسة والنصف مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2022.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتصدر والسيتي وصيفا

يتصدر فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بينما يحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، خلفًا لفريق أرسنال المتصدر برصيد 21 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول التاسع

يحتل ليفربول المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 وخسارة واحدة بخلاف مواجهة مؤجلة أمام تشيلسي بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.