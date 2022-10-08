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الداخلية تضبط شخص بحوزته 295 قطعة أثرية بالدقهلية بقصد الأتجار

الداخلية تضبط شخص بحوزته 295 قطعة أثرية بالدقهلية
بقصد الأتجار

كتب-هاني قاعود.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) قطع أثرية بقصد الإتجار.
عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته ( 295 قطعة أثرية منها “تابوت – عدد من التماثيل مختلفة الأشكال والأحجام – عدد من الأوانى – مقتنيات متنوعة آخرى”)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها.

 

وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأثريتها
تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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