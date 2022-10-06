يوم النصر ( ٦ اكتوبر المجيد )

بقلم / محمد_السمان

اليوم هو يوم العزه والنصر والكرامة هو عيد كل مصرى أصيل وفى هذا العيد لا ننسى من كان سبب فيه وهو جيش مصر العظيم

يوم السادس من أكتوبر، يعد أعظم إنتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث الذى جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، وأصبح هذا الإنتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ و نقطة تحول ايضا في مسار الصراع العربى الإسرائيلى ، كذلك استطاعت مصر تحطيم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتي كان يقول بها القادة العسكريون في إسرائيل.

ولم تكن حرب أكتوبر المجيدة، مجرد معركة تحرير للأرض من المحتل الغاصب، إنما كانت ملحمة وطنية متكاملة، قام بها رجال قواتنا المسلحة، تجمعت فيها كل المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة فى النصر والانتماء للوطن والولاء لتراب مصر العظيمة.

وفى ذكرى ذلك النصر العظيم الذى قام به الجيش المصرى الباسل، ننشر بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة التي خرجت في ذلك اليوم، كمحاكاة ليوم النصر، الذى حققت فيه القوات المسلحة أول نصر للقوات العربية على جيش احتلال الكيان الصهيوني منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.

وصدر البيان الأول عن القيادة العامة في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق ظهر يوم السادس من أكتوبر عام 1973، وجاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

قام العدو الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة بخليج السويس بواسطة تشكيلات من قواته الجوية عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي للخليج، وتقوم قواتنا حالياً بالتصدى للقوات المغيرة.

ووقع نصر أكتوبر في يوم السبت العاشر من رمضان 1393 هجرية الموافق السادس من أكتوبر 1973 م فى تمام الساعة الثانية ظهراً، حيث نجحت القوات المسلحة فى عبور قناة السويس وخط بارليف المنيع، وتم رفع العلم المصري فوق أرض سيناء ليشهد العالم كله بانتصار الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي بدءً من الضربة الجوية على الأهداف الإسرائيلية شرقي قناة السويس، ثم جاء التمهيد المدفعي بنجاح مطلق في قصف التحصينات والاهداف الإسرائيلية من خلال المدفعية المصرية، وأخيراً جاءت لحظة عبور الدبابات المصرية بعد فتح الثغرات في الساتر الترابي. وهنا جاءت اللحظة الحاسمة حيث نجحت القوات المصرية في اختراق خط بارليف الدفاعي واستولى الجيش المصري على تحصيناته.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها، وكل عام ومصر منتصرة وشعبها بعزة وكرامة.