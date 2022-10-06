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د . محمد العونى ..المملكة العربية السعودية قدمت تجربة مميزة عن جودة الخدمات التامينية لتحقيق رضاء العملاء
د . محمد العونى ..المملكة العربية السعودية قدمت تجربة مميزة عن جودة الخدمات التامينية لتحقيق رضاء العملاء
كتبت سعادحسنين
أكد الدكتور محمد العونى مستشار مساعد المحافظ للشئون التأمينية بالمملكة العربية السعودية أن الموسسة العامه للتامينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قدمت تجربة مميزة عن جودة الخدمات التامينية لتحقيق رضاء العملاء وتميزها بالخدمات التامينية من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور محمد العوني في موتمر التقاعد العربي والتامينات الاجتماعية الذي عقد في شرم الشيخ فى تناولة اهمية تطبيق جودة الخدمات التامينية ومفاهيمها وتطبيقاتها لما لها من اهمية في مؤسسات التامينات الاجتماعية ودورها الكبير في استمرارية تميز قطاع التامين الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات للوصول الى رضا العملاء .