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د . محمد العونى ..المملكة العربية السعودية قدمت تجربة مميزة عن جودة الخدمات التامينية لتحقيق رضاء العملاء

د . محمد العونى ..المملكة العربية السعودية قدمت تجربة مميزة عن جودة الخدمات التامينية لتحقيق رضاء العملاء

كتبت سعادحسنين

أكد الدكتور محمد العونى مستشار مساعد المحافظ للشئون التأمينية بالمملكة العربية السعودية أن الموسسة العامه للتامينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قدمت تجربة مميزة عن جودة الخدمات التامينية لتحقيق رضاء العملاء وتميزها بالخدمات التامينية من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور محمد العوني في موتمر التقاعد العربي والتامينات الاجتماعية الذي عقد في شرم الشيخ فى تناولة اهمية تطبيق جودة الخدمات التامينية ومفاهيمها وتطبيقاتها لما لها من اهمية في مؤسسات التامينات الاجتماعية ودورها الكبير في استمرارية تميز قطاع التامين الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات للوصول الى رضا العملاء .

مشيرا د محمد العوني بأنه نتيجه الاهتمام جعل التامينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تهتم بالتركيز على تطبيق الجودة التامينية وتقوم بتشجيع الثقافة والسلوك والاتجاهات والانشطة والعمليات التي تضيف قيمة حقيقية تلبي احتياجات وتوقعات العملاء وتحقيق رضائهم والتميز التاميني ،من خلال عرض نموذج جودة الخدمات التامينية والعوامل السابقة التي مكنت المؤسسة من تحقيق جودة الخدمات التامينية والوصول الى رضا العملاء وتميزها التاميني بجودة الخدمات التامينية التي لقيت اشادة واعجاب بهذه التجربة المميزة الكثير من الوفود المشاركة والمختصين والحضور اثناء عرض هذه التجربة المميزة في الموتمر .

اوضح الدكتور محمد العوني ان الموسسة بتوجيه من المحافظ وباشراف ومتابعة مستمرة من مساعد المحافظ للشؤون التامينية

تبنت المؤسسة تطبيق جودة الخدمات التامينية في جميع العمليات التامينية لوصول لرضا العملاء . وقد اهتمت المؤسسة بتطبيق المعايير الدولية الايزو في ادارة جودة الاجراءات والعمليات التامينية التي ساعدة على تحديد طلبات العملاء وطريقة معالجتها مما ساهمت بتحقيق جودة مخرجات العمليات التامينية وتحسين الاجراءات بشكل مستمر لتحقيق رضا العملاء والتميز التاميني مما يؤكد تطور وتقدم المملكة العربية السعودية بمجال التامينات الاجتماعية والتقاعد على المستوى العربي والعالمي.

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