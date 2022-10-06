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“جدو” لاعب كوكا كولا والمرج فى صفوف السكه الحديد ثلاث مواسم .

“جدو” لاعب كوكا كولا والمرج فى صفوف السكه الحديد ثلاث مواسم .

كتب -مسعد مجاهد

نجح محمد صلاح المدير الفنى لفريق الكره الأول لنادى السكه الحديد فى التعاقد مع محمد زينهم حسين وشهرته “جدو” لاعب كوكاكولا والمرج السابق والذى يشغل مركزى الهاتف لفت والهاف رايت لثلاث مواسم صفة انتقال حر .

تعاقد مسئولو نادى السكه الحديد مع لاعب طرفى الملعب محمد زينهم “جدو” لثلاث سنوات صفقة انتقال حر لنظرا لإحتياج المدير الفنى لخدمات اللاعب بعد متابعه جيدة استمرت لأكثر من شهرين للاعب فى وجود ابراهيم نور الدين المسئول عن ملف النشاط الرياضي لنادى السكه الحديد فى الممتاز” ب” بقرار رسمى من قبل السيد كامل الوزير وزير النقل الموصلات بعد استبعاد مجلس الإداره ولجنة الكره بصفه نهائيه.

وبالفعل تم التعاقد مع اللاعب الموهوب “جده” وانتظم اللاعب التدريبات اليوميه بعد الاتفاق الرسمى وتوقيع العقود الخاصه بين الطرفين ، أكد محمد صلاح أن اللاعب محمد زينهم لاعب موهوب يستطيع اللعب بكلتا قدميه اليمنى واليسرى وسوف يكون له دور كبير وفعال مع لاعبى الفريق نحو المنافسه والصعود لدورى الاضواء والشهرة فى ظل ضخ الدعم الكافى والمستمر والموافقه على ميزانية كافيه تأهل للصعود .

“جدو” أحد أهم الاوراق الرابحة والصفقات الناجحه فى صفوف السكه الحديد الموسم الجديد .

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