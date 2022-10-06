تم احالة عدد ٣١ متابع بالقناطر الخيرية للشئون القانون لكتابة تقرير مخالفة عن الحقيقي لإحدى المدارس

القليوبية/ فاطمة محمد

قامت عايدة جبريل مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية بمتابعة مدرسة اجهور الصغرى حيث حضرت سيادتها تابور الصباح واستمعت الإذاعة المدرسية والنشيد الوطني وكلمة الصباح عن نصر اكتوبر العظيم وقد قامت اسرة الاذاعة بالمدرسة بالقاءاغنية وطنية عن ملحمة نصر اكتوبر العظيم.

وبعد ذلك توجهت لمتابعة المدرسة حيث تم متابعة الفصول الدراسية ودورات المياه والمعامل وحجرات الأنشطة وتم استدعاء مدير مرحلة التعليم الاعدادي ، مدير المرحلة الابتدائية و المتابعة

وقد قررت مديرة إدارة احالة عدد ٣١ متابع للشئون القانون لتقصيرهم فى عملهم حيث قاموا بزيارة المدرسة وكتابة تقارير مخالفة للحقيقة مما نتج عنه عرض غير امين بجاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وتم مجازاة ثلاثة من العاملين بالمدرسة بالخصم ثلاثة أيام بالامر المباشر لدخولهم المدرسة بالدرجات النارية