مدارس السلام الخاصة ببنها تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر وتكرم أبناء الشهداء
كتب_ السيد يوسف
نظمت أدارة مدارس السلام الخاصة ببنها بمحافظة القليوبية تحت رعاية الاستاذ سمير جاب الله متي المدير العام لمدارس السلام الخاصة ، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء من القوات المسلحة المصرية فى ذكري اكتوبر المجيدة ، جاء ذلك لحضور عدد من رجال ونساء المجتمع المدني والسياسي والصحافة والإعلام قيادات مجمع مدارس السلام الخاصة ببنها .
حيث تم عروض مختلفة خلال الإذاعة المدرسية فى طابور الصباح والذي تم تأديتها من خلال طلاب المدرسة بعض الكلمات فى حب مصر والوطن وتلاوة القرآن الكريم وختاماً بتحية العلم المصري و إعلاء نشيد الوطن
كما نقل المدير العام لمدارس السلام الخاصة ” سمير متي ” خلال الاحتفالية بطابور الصباح تحيات وتقدير جميع قيادات التعليم والعاملين بمجمع مدارس السلام الخاصة ببنها إلى القيادة السياسية المتمثلة فى فخامة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» رئيس الجمهورية ، وبنفس السياق أعرب « متي » عن أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة المصرية الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود فى سجل التضحيات لتبقى ذكراهم أبد الدهر راية تعلن بجلاء أنه لا تفريط فى حق أمن الوطن وسلامة مواطنيه.