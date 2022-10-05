أخبار مصرعاجل

مدارس السلام الخاصة ببنها تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر وتكرم أبناء الشهداء

مدارس السلام الخاصة ببنها تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر وتكرم أبناء الشهداء

كتب_ السيد يوسف

نظمت أدارة مدارس السلام الخاصة ببنها بمحافظة القليوبية تحت رعاية الاستاذ سمير جاب الله متي المدير العام لمدارس السلام الخاصة ، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء من القوات المسلحة المصرية فى ذكري اكتوبر المجيدة ، جاء ذلك لحضور عدد من رجال ونساء المجتمع المدني والسياسي والصحافة والإعلام قيادات مجمع مدارس السلام الخاصة ببنها .

حيث تم عروض مختلفة خلال الإذاعة المدرسية فى طابور الصباح والذي تم تأديتها من خلال طلاب المدرسة بعض الكلمات فى حب مصر والوطن وتلاوة القرآن الكريم وختاماً بتحية العلم المصري و إعلاء نشيد الوطن

كما نقل المدير العام لمدارس السلام الخاصة ” سمير متي ” خلال الاحتفالية بطابور الصباح تحيات وتقدير جميع قيادات التعليم والعاملين بمجمع مدارس السلام الخاصة ببنها إلى القيادة السياسية المتمثلة فى فخامة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» رئيس الجمهورية ، وبنفس السياق أعرب « متي » عن أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة المصرية الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود فى سجل التضحيات لتبقى ذكراهم أبد الدهر راية تعلن بجلاء أنه لا تفريط فى حق أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

حيث تم تكريم أبناء الشهداء من طلاب مدارس السلام الخاصة ببنها وتم تسليمهم هداية عينية اعتبارية قيمة تعبيرا عن امتنان جموع العاملين في مدراس السلام .

وأكد ” متي ” على أن تلك الاحتفالية وضعت بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم، الذى يُعد امتداد لتكريم آبائهم من شهدائنا الأبرار الذين دافعوا عن الحق لكى يأمن الجميع .

Post Views: 143
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الأحرار الاشتراكيين يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

الأحرار الاشتراكيين يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

منذ ساعتين
Photo of «الريادة» يهنئ الرئيس والشعب بذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر

«الريادة» يهنئ الرئيس والشعب بذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر

منذ 3 ساعات
Photo of عبدالله الزيات مدرب ناشئين النادي الأهلي ضيف قناة النيل سبورت الإثنين القادم 10 أكتوبر

عبدالله الزيات مدرب ناشئين النادي الأهلي ضيف قناة النيل سبورت الإثنين القادم 10 أكتوبر

منذ 3 ساعات
Photo of قصة ام

قصة ام

منذ 3 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!