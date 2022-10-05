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بناءً على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب  يقوم  بإزالة فورية واتخاذ الإجراءات القانونية

بناءً على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب  يقوم  بإزالة فورية واتخاذ الإجراءات القانونية

بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتعليمات اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه باالتصدي بكل قوة وحسم لحالات البناء المخالف بدون ترخيص قام المهندس.ايهاب مهدي نائب رئيس الحي بإزالة فورية بناحية منطي شارع ترعة ابو الفضل بجوارحرم الطريق الدائري تم إزالة لسقف الدور السابع العلوي والسادس العلوي جزئي والحوائط علي مساحة 120متر بمرافقة المتابعة الميدانية والاشغالات وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ويتم المرور يومياً داخل نطاق الحي لرصد أي أعمال بناء مخالف لإزالة فوراً .

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