الدوافع المهمة لإنشاء الفنادق الخضراء على مستوى العالم .
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
إن تحول الفنادق من فنادق تقليدية إلى فنادق خضراء يقوم على مجموعة من الدوافع يمكن ذكرها فيما يلى :
– تقليل التكاليف
حيث أكدت العديد من الدراسات أن الدافع الرئيسى وراء تبنى الإتجاه الأخضر فى المنشآت الفندقية يكمن فى تقليل المصروفات التشغيلية نتيجة التقليل من إستهلاك الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه , وأيضاً تقليل إنتاج المخلفات الصلبة , والفنادق الخضراء يمكنها تقليل التكاليف التشغيلية من خلال إدارة الطاقة بها إدارة فعالة , إستخدام التكنولوجيا الخضراء فى توفير الطاقة والمياه وتدوير بعض المنتجات وإعادة إستخدامها , فمثلاً فنادق إنتركونتينتال نجحت فى إستخدام الطاقة المتجددة الناتجة من الرياح بنسبة 100% , بالإضافة للأسطح الخضراء التى تساعد على تقليل مصروفات التبريد ,كما وفرت 40% من تكلفة الطاقة نتيجة إستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة , أيضاً فندق Comfort ,الموجود فى مقاطعة ألبيرتا الكندية إستخدم نظام الطاقة الشمسية فى التغلب على إرتفاع الأسعار للطاقة وتقوم بتدفئة وتبريد الفندق كاملاً بهذا النظام الشمسى وذلك النظام كلفها 1,4 مليون دولار , ويعمل 14 يوماً بدون ضوء الشمس ويحتاج لصيانة قليلة .