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الدوافع المهمة لإنشاء الفنادق الخضراء على مستوى العالم .

الدوافع المهمة لإنشاء الفنادق الخضراء على مستوى العالم .

كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت

إن تحول الفنادق من فنادق تقليدية إلى فنادق خضراء يقوم على مجموعة من الدوافع يمكن ذكرها فيما يلى :

– تقليل التكاليف
حيث أكدت العديد من الدراسات أن الدافع الرئيسى وراء تبنى الإتجاه الأخضر فى المنشآت الفندقية يكمن فى تقليل المصروفات التشغيلية نتيجة التقليل من إستهلاك الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه , وأيضاً تقليل إنتاج المخلفات الصلبة , والفنادق الخضراء يمكنها تقليل التكاليف التشغيلية من خلال إدارة الطاقة بها إدارة فعالة , إستخدام التكنولوجيا الخضراء فى توفير الطاقة والمياه وتدوير بعض المنتجات وإعادة إستخدامها , فمثلاً فنادق إنتركونتينتال نجحت فى إستخدام الطاقة المتجددة الناتجة من الرياح بنسبة 100% , بالإضافة للأسطح الخضراء التى تساعد على تقليل مصروفات التبريد ,كما وفرت 40% من تكلفة الطاقة نتيجة إستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة , أيضاً فندق Comfort ,الموجود فى مقاطعة ألبيرتا الكندية إستخدم نظام الطاقة الشمسية فى التغلب على إرتفاع الأسعار للطاقة وتقوم بتدفئة وتبريد الفندق كاملاً بهذا النظام الشمسى وذلك النظام كلفها 1,4 مليون دولار , ويعمل 14 يوماً بدون ضوء الشمس ويحتاج لصيانة قليلة .

 

– الضغوط الخارجية
وهى تشمل مجموعة من الضغوط التى تخلفها البيئة المحيطة بالمنشأة الفندقية مثل : التوافق مع التشريعات والقوانين الحكومية والدولية حيث أوضحت الدراسات أن عمليات وتجهيزات القطاع الفندقى تتأثر بالتشريعات البيئية حيث أشار 50% من أصحاب الفنادق المشاركين فى دراسة أقام بها , إن تزايد التشريعات البيئية يدفعهم نحو الإلتزام بالممارسات الخضراء .

– المؤسسات البيئية
حيث تشكل الإتحادات المهيمنة (الجمعيات التجارية) نوعاً من الضغط على المنشآت الفندقية حتى تتبنى التوجهات والمبادرات الخضراء, وذلك يأخذ شكل إتفاقات , بيانات أو إرشادات يتم تطويرها ودعمها من مؤسسات دولية ومحلية متخصصة فى صناعة السياحة والسفر مثل برنامج Agenda , الصادر عن منظمة السياحة الدولية Vnwtoعام 1996م , والمتعلق بصناعة السفر والسياحة .

– الضغط الإعلامى
من المتعارف عليه أنه كلما كانت التغطية الإعلامية جيدة وهادفة توجهت المؤسسات إلى الأخضر مخافة النقد اللاذع من الإعلام وإهتزاز صورتها فى السوق فالإعلام هو المرآة التى يرى الأفراد من خلالها التوجهات الخاصة بالمنظمات من حيث التوجه الأخضر من عدمه.

– رغبات الزبائن والمستهلكين:
طبقاً للدراسات فإن العقدين الماضيين شهدوا تغيرات حادة فى رغبات وتوقعات المستهلكين , فالمستهلك اليوم أصبح على درجة عالية من الذكاء ويزداد تدريجياً إهتمامه بالبيئة ويتحول بشدة نحو الأخضر , وفى دراسة لاحقة وجد أن أكثر من 92,8% من العملاء اليونانيين لديهم توجهات خضراء.

– تحسين العلاقات مع المستفيدين :
إذا كان المستفيد هو أى فرد أو مجموعة يمكن أن تؤثر أو تتأثر بإنجاز وتحقيق أهداف المنظمة , فإن الدراسات تؤكد أن تحسين العلاقات مع المستفيدين من أهم الدوافع الخارجية التى تدفع المنشآت لتطبيق المبادرات الخضراء .

– المميزات التنافسية (تحسين صورة المنشأة )
فصورة المنشأة الخضراء هى نتيجة التفاعل بين المنشأة والعاملين والمستهلكين والمجتمع فى إطار الإهتمامات الخضراء , فالبرامج الخضراء تكسب الفنادق مميزات تنافسية ما دامت إختيارية حيث أكد 65% من العملاء أن الإدارة الخضراء للفنادق تحسن صورة وقدرة المنشأة التنافسية .

– المسئولية الإجتماعية
إن مفهوم المسئولية الإجتماعية لم يأتى من فراغ وإنما جاء كرد فعل منطقى عملى على المشكلات التى بدأت تصيب المجتمع والتى كانت تبرر على أنها نتيجة للعمليات الإنتاجية وأثرها السلبى فى المجتمع وإستنزاف الموارد الطبيعية والقصور فى الخدمات وتفاقم مشكلات الفقر والبطالة , فالمسئولية الإجتماعية هى الإلتزامات التى تتبناها المنظمة لحماية المجتمع وتعزيز المحتوى الإجتماعى فى أنشطتها (البكرى والنوى,2009), وبالتالى فإن مراعاة المسئولية الإجتماعية فى إدارة الفنادق للتحول إلى الأخضر (Sanya.Dodds.2008), وهذا ما فعلته فنادق إنتر كونتينتال , فنادق فيرمونت .

– تقليل المخاطر الإدارية
إن إدخال البرامج الخضراء فى كل القرارات الإدارية والتنفيذية يقلل من المخاطر والوقوع تحت طائلة القانون والتمتع بالأمان , وأيضاً المبانى الخضراء توفرالأمان للمستثمرين ولاتتطلب تكاليف إضافية لجعلها متوافقة بيئاً وتوفير كثير من التكاليف الإدارية الأخرى .

– إلتزام الإدارة العليا
إن إلزام الإدارة العليا بالمبادرات الخضراء يعتبر من أهم الدوافع الداخلية وهو شرط مسبق لضمان نجاح الإستراتيجيات الخضراء , فقرار التحول للأخضر فى العمليات الفندقية يتوقف على وعى وإدراك المدراء بالمشكلات البيئية وإلتزام الإدارة العليا يتبعه بلا شك إلتزام باقى المستويات الإدارية الأخرى .

– الموارد البشرية
العاملون لديهم وعى كافى بأهمية التوجهات الخضراء من خلال شعورهم بالمسئولية تجاه مجتمعهم , ويعتبر العامل الأساسى الذى يعتمد عليه الفندقيون ذوى الإتجاهات الخضراء , وهناك كثير من البرامج الخضراء التى إستطاعت أن تحفز العاملين على العمل معاً لتحقيق هدفهم المشترك مع ملاك الفندق والعملاء وهو التوجه للأخضر .

– المسئولية الأخلاقية
لقد أكد كثير من أصحاب الفنادق أن ما دفعهم لتبنى المبادرات الخضراء هى قيمهم الأخلاقية وأكدوا أيضاً أنه يجب عند الترويج الأخضر للممارسات الخضراء الجمع بين الأبعاد الأخلاقية والإقتصادية , بمعنى التركيز أيضاً على المنافع الجوهرية التى من خلالها يتحمل الفندق المسئولية تجاه المجتمع والبيئة والأجيال القادمة , وقد وجد أن 53%من البريطانيين والأستراليين يفضلون الإقامة فى الفنادق التى تنفذ البرامج الخضراء نتيجة شعورهم بمنافع عاطفية نتيجة توفير بيئة خضراء للأجيال القادمة .

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