احالة العاملين بأربعة مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية
كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، محمد عبد العزيز مدير ادارة خدمة المواطنين بالمديرية بمتابعه مقر اداره شباب الخانكه وبعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق ادارتي الخانكه وشبين القناطر .
فقد تم متابعه مركز شباب القلج وعرب جهينه وعرب الصوالحه وعرب العليقات البحرية والخانكة والامل وتبين ان هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها في ظل إتخاذ الإجراءات الاحترازيه والوقايه ضد مرض كرونا المستجد.
اما مركز شباب 23 يوليو ووادي النيل مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهما ، كما شملت المتابعه مركز شباب مزرعه الجبل الاصفر وعرب الربعيين والذي تبين انهم مغلقين في اوقات العمل الرسميه .
واخيرا متابعة مقر اداره شباب الخانكة وتبين حسن وجديه سير العمل بالإدارة وانتظام العاملين بها.
كما تم متابعه الاعمال الخاصه بانشاء الملعب الكبير بمركز شباب عرب الصالحة وترميم مقر عرب جهينة ضمن مبادره حياه كريمه.