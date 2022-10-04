شخصيات مشرفة ..

كتبت نسرين على.

كلمة شكر وتقدير واحترام،،،

لشخصية أعطت من وقتها وجهدها وتوجيها لنا،

حفظك الله ورعاك .. شكر وتقدير واحترام للأستاذ عاطف إبراهيم

مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية ،

عندما نبحث عن كلمات شكر وتقدير لشخص ما فإن أجمل عبارات الشكر والتقدير تسبق حروفنا وتنهي سطورنا معبرة عن صدق المعاني النابعة من القلب ، دائماً سطور الشكر والثناء تكون في غاية الصعوبة عند صياغتها ربما لأنها تشعرنا دوما بقصورها وعدم ايفائها حق من نهديهم اياها،واليوم نقف أمام الصعوبة ذاتها ونحن نحاول صياغة كلمات شكر تليق بك وبمجهودك الطيب والدائم

كل الشكر والتقدير

نتحدث اليوم عن شخصية رائعة لها من الحب الكثير

شخص اعطى ومازال يعطي بهمة ونشاط،

لشخص أعطى من علمه وجهده وتوجيهه لنا الشيءالكثير.

كل الشكر والتقدير لكونك من أفضل وأطيب من قدم

العلم والمعرفة وتخرج من تحت يديه الكثير من الطلاب والطالبات ومازالوا في ذكره

شكراً لشخصيتك المحترمة

قامة قائمة بذاتها ، فأنت وأمثالك فخر لنا ولك الحب والاحترام…

الصحفيه والإعلامية نسرين على