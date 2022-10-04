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القيادات التنفيذية والعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والقروية بمحافظة أسيوط ينعون وفاة والدة محافظ الإقليم

القيادات التنفيذية والعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والقروية بمحافظة أسيوط ينعون وفاة والدة محافظ الإقليم

اسيوط / احمد حلمي احمد

نعت القيادات التنفيذية لمحافظة أسيوط وعلى رأسها المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وكافة العاملين بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والعاملين بالمجالس المحلية والقروية ببالغ الحزن والآسى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته التي توفيت اليوم الثلاثاء داعيين المولى العلى القدير أن يلهمه ويلهم أسرتهم الصبر والسلوان.

وقدم جميع القيادات خالص التعازي للوزير المحافظ وأسرة الفقيدة الراحلة داعيين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر الجميل.

كانت محافظة أسيوط قد أعلنت عن وفاة والدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط داعيين الله ـ عز وجل ـ أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

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