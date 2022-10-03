طلائع القليوبية تحصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التميز الكشفي
متابعة _ أشرف أيوب سيدهم
حصلت الفرق الكشفية لطلائع القليوبية ( كشافة _ اشبال_ مرشدات _ زهرات ) ، على المركز الأول في مسابقة التميز الكشفي على مستوى الجمهورية ، والتي تنظمها الادارة المركزية لتنمية النشء برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .
اقيمت التصفيات النهائية لمسابقة التميز الكشفي على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر 2022 بمشاركة طلائع القليوبية من مراكز شباب منطي ، وناصر ، وصنافير .
جدير بالذكر ان الادارة العامة بالقليوبية نظمت التصفيات التمهيدية لمسابقة التميز الكشفي بين مراكز شباب منطي وناصر ، وطحانوب ، وقليوب ، وصنافير ،والمنيرة ، وتم تصعيد أشبال، وزهرات مركز شباب منطي ، وكثافة مركز شباب ناصر ، ومرشدات مركز شباب صنافير .