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طلائع القليوبية تحصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التميز الكشفي

طلائع القليوبية تحصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التميز الكشفي

متابعة _ أشرف أيوب سيدهم

حصلت الفرق الكشفية لطلائع القليوبية ( كشافة _ اشبال_ مرشدات _ زهرات ) ، على المركز الأول في مسابقة التميز الكشفي على مستوى الجمهورية ، والتي تنظمها الادارة المركزية لتنمية النشء برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

اقيمت التصفيات النهائية لمسابقة التميز الكشفي على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر 2022 بمشاركة طلائع القليوبية من مراكز شباب منطي ، وناصر ، وصنافير .

جدير بالذكر ان الادارة العامة بالقليوبية نظمت التصفيات التمهيدية لمسابقة التميز الكشفي بين مراكز شباب منطي وناصر ، وطحانوب ، وقليوب ، وصنافير ،والمنيرة ، وتم تصعيد أشبال، وزهرات مركز شباب منطي ، وكثافة مركز شباب ناصر ، ومرشدات مركز شباب صنافير .

هنأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الفرق الكشفية للطلائع للتمثيل المشرف والحصول على المركز الأول ، مشيدا بما تقدمه الفرق الكشفية من أنشطة وفعاليات تهدف الى تشجيع الطلائع على الالتزام والاعتماد على النفس .

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