تأثير المناخ على الترات المعمارى والحضارى والآثار القديمة .
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
هناك عدد من الإجراءات يجب على دول العالم التعاون فيما بينها من أجل تخفيف أو الحد من تأثير التغيرات المناخية في كل الآثار المدرجة على قائمة التراث العالمي منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً – الإجراءات الوقائية:
وتشمل الرصد والإبلاغ والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الخيارات والقرارات السليمة بيئياً في مجموعة من المستويات: الفرد، والمجتمع، والمؤسسات والشركات .
* ثانياً – الإجراءات التصحيحية:
وتتضمن التكيف مع واقع تغير المناخ من خلال استراتيجيات وخطط الإدارة المحلية، والعالمية، والإقليمية .
* ثالثاً – تبادل المعرفة:
وتتضمن أفضل الممارسات، والبحوث، والاتصالات، والدعم الشعبي والسياسي، والتعليم والتدريب، وبناء القدرات، والربط الشبكي، إلخ .