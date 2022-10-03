بعد اختفاء غواصة “يوم القيامة” الروسية.. الناتو يحذر حلفاءه

واختفت غواصة بيلغورود النووية، التي تعرف أيضا باسم “غواصة يوم القيامة”، وهي واحدة من أضخم الغواصات في العالم، من قاعدتها الرئيسية في القطب الشمالي.

ويعني هذا أن الغواصة قد تكون في طريقها إلى بحر كارا لاختبار القنبلة النووية التي تحملها “بوسيدون”، وفقا لمذكرة تحذير من حلف شمال الأطلسي سُربت إلى وسائل الإعلام الإيطالية في نهاية الأسبوع.

وأرسل الناتو تحذيرا إلى الحلفاء بأن الغواصة قد اختفت، لكنه قال إنه “لا يزال يُعتقد أن الغواصة تعمل في القطب الشمالي”، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولم يتضح بالضبط متى تم إرسال التحذير، لكن صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية كانت قد أبلغت عن هذا التحذير لأول مرة، الأحد.

لماذا بيلغورود؟