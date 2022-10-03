الكرملين يحدد “شرطا” لترسيم حدود الأقاليم الأربعة

وقال بيسكوف لصحفيين: “سنواصل استشارة سكان هذه المناطق”، لدى سؤاله عمّا إذا كانت روسيا ستضمّ هذه المناطق بالكامل أو ستكتفي بالأجزاء الواقعة تحت سيطرتها فقط.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على ضمّ 4 مناطق أوكرانية واقعة تحت سيطرة الجيش الروسي بشكل جزئي أو بالكامل وهي خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك خلال مراسم أقيمت في الكرملين.

وتم ضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالكامل، بعدما اعترفت موسكو بسيادة النظامين الانفصاليين المواليين لها قبيل بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير. لكن الكرملين قال الأسبوع الماضي إن حدود منطقتي خيرسون وزابوريجيا بحاجة إلى “توضيح”.