الإعلامي ممدوح سالم: الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالإهتمام بالمحتوى الفني ولولا دعم الرئيس لم نكن نرى دراما بمثل هذه القوة
كتبت:سمر مجاهد
قال الإعلامي ممدوح سالم إن سلسلة مسلسل الإختيار وخلافه غيرت من صناعة الدراما في مصر، مؤكدًا أن هناك تقدم ملحوظ في جودة إنتاج المسلسلات بشكل خاص في مصر .
وأشار الإعلامي ممدوح سالم خلال تصريحات صحفيه له أن إنتشار المنصات الرقمية مثل “watchit” وغيرها أصبح شئ مهم وصناعة تجذب الملايين من العمله الصعبه والمحليه ووجودها مهم، مشيرًا إلى أن المنصات الرقميه لها دور لملحوظ لكن يبقى التلفزيون والقنوات المحليه هو شئ أساسي لما يترتب عليه المصداقية والإحترافية والمهنية .
وأكد سالم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإهتمام بالمحتوى الفني في كل شئ لما يتمتع من دور فعال في بناء فكر المواطن المصري وتوضيح له العديد من الحقائق مثل ما حدث في مسلسل الإختيار، موضحًا أن الرئيس السيسي أوضح ذلك في أكثر من مؤتمر فني وأيضًا خلال إجتماعة بالفنانين للإرتقاء بمستوى الفن والدراما المصرية .
وأشار ممدوح سالم إلى أنه لولا دعم الرئيس عبدالفتاح لم نكن نرى دراما بمثل هذه القوة مؤكدا أن الدراما تعيش وتظل تاريخ يتناقله الأجيال عبر العصور .