وزير التربية والتعليم يتفقد سير العملية التعليمية بمحافظة دمياط

في ختام جولته لمتابعة سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري

في أول يوم دراسة بالجامعات: وزير التعليم العالي يتفقد جامعة بنها الأهلية ويطمئن على انتظام الدراسة بها