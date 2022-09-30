تعرف على 5صفقات جديده فى قائمة أورانج الموسم الجديد
كتب -مسعد مجاهد
اعلن تامر عبد الخالق المدير الفنى لفريق أورانج الوافد الجديد على اندية القسم الرابع المشاركه بدورى منطقة الجيزه ،عن اخر صفقات الفريق التى تم التعاقد معها فعليا استعدا للموسم الجديد5صفقات
وهم .
1- ريشه لاعب فريق كوكاكولا ،ألو إيجيبت، مستقبل وطن ،البنك الأهلى ،القناه السابق.
2- محمود عبده نجم كوكا كولا والبلاستيك السابق .
3-كهربا لاعب السكه والو ايجيبت ومصرى السلوم السابق
4- مختار فرود كوكاكولا، مستقبل وطن ،الو ايجيبت .
5- محمد السيد حارس الداخلية ومنتخب مصر للكره الشاطئية وافضل حارس مرمى فى أفريقيا موسمين وضمن قائمه افضل 100حارس على مستوى العالم .
-بالإضافه لضم نجم وقائد منتخب مصر للكره الشاطئية ونادى البلاستيك محمد عبدالنبى “لوحه”،
وايضا اللاعب محمد السيد لاعب الداخليه،البلاستيك ،اسكو السابق
تم التعاقد مع اللاعبين بناء على رغبة المدير الفنى تامر عبدالخالق لإحتياج الفريق لخدمات هؤلاء اللاعبين آملين المنافسه وتحقيق حلم الصعود لدورى القسم الثالث ومنه للدرجه التانيه فى ظل الدعم والمساندة من قبل مجلس الاداره
حضر توقيع عقود اللاعبين الجدد مستر أمجد بخيت العضو المنتدب والمسئول عن النشاط الرياضي لقطاع أورانج ، والكابتن حسين سويلم المشرف العام على جهاز الكره فريق أول وقطاع الناشئين، ونوه تامر عبد الخالق عن تعاقدات جديده ووصفها بالصفقات الناريه واكد على إنها اضافه كبيره تساهم فى نجاح منظومة أورانج الرياضيه، وتم الاتفاق معهم بالفعل وسوف نعلن عن أسماءهم فى القريب العاجل .