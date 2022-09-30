بالبدلاء البلاستيك يهزم بورتو سبورت بخماسية …وديا
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق البلاستيك بقيادة حسين عبدالفتاح فوز كبير على فريق بورتو سبورت بقيادة محمد نبوى بخمسة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة الودية التجريبيه التى أقيمت بينهم اليوم على ملعب البلاستيك ضمن أجندة الفريقين استعدادا للموسم الجديد
-شباب البلاستيك حققو فوز هام على فريق بورتو سبورت بخماسية بيضاء ،سجل للبلاستيك كلا من محمود هليل،احمد رجب “هدفين”،
عبد الرحمن طياره هدف ، ليواصل فريق البلاستيك انتصاراته المتتالية وتنفيذ الأجندة الوديه خلال الفترة التجهيزيه الاخيره قبل انطلاق دورى القسم الثالث.