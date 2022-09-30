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بالبدلاء البلاستيك يهزم بورتو سبورت بخماسية …وديا

بالبدلاء البلاستيك يهزم بورتو سبورت بخماسية …وديا

كتب -مسعد مجاهد

حقق فريق البلاستيك بقيادة حسين عبدالفتاح فوز كبير على فريق بورتو سبورت بقيادة محمد نبوى بخمسة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة الودية التجريبيه التى أقيمت بينهم اليوم على ملعب البلاستيك ضمن أجندة الفريقين استعدادا للموسم الجديد

-شباب البلاستيك حققو فوز هام على فريق بورتو سبورت بخماسية بيضاء ،سجل للبلاستيك كلا من محمود هليل،احمد رجب “هدفين”،
عبد الرحمن طياره هدف ، ليواصل فريق البلاستيك انتصاراته المتتالية وتنفيذ الأجندة الوديه خلال الفترة التجهيزيه الاخيره قبل انطلاق دورى القسم الثالث.

-صرح عبد المنعم حسن المدير الإدارى لفريق الكره الأول لنادى البلاستيك أن الجهاز الفنى دفع فى مباراة اليوم بعدد عدد كبير من فريق الشباب مواليد 2001
و2005 للوقوف على مستواهم الفنى والبدني قبل انطلاقة المسابقه الرسميه واكد أن فريق البلاستيك يمتلك قوى كبيره من اللاعبين القدامى والجدد يستطيعو المنافسه وحجز تذكرة الصعود.

وذلك مع جهاز فنى من أبناء النادى جديرون بان يحققوا أحلام وطموحات أبناء شبرا الخيمه فى ظل الدعم المستمر من قبل مجلس الاداره برئاسة الحاج حاتم عودة ولجنة الكره برئاسه محمود فرج وصلاح محمود وسوف نسعى جاهدين للحفاظ على كيان وهيبة نادى البلاستيك خلال الفتره القادمه .

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