مجدي كرم مدير الكرة بنادي مزارع دينا يعلن رسميا ضم لاعب الأهلي وسموحة السابق

كتب طه محمد

نجح مجدي كرم رئيس جهاز كرة القدم بنادي مزارع دينا في إتمام التعاقد مع عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق أول محترف مصري بالدوري الموريتاني لمدة ثلاث مواسم.

يأتي التعاقد مع الزيات، في إطار حرص الإدارة على تدعيم صفوف فريق الكرة قبل إنطلاق الموسم المقرر الشهر المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للفريق في حضور مجدي كرم

رئيس جهاز كرة القدم وإبراهيم عزام المدير الفني للفريق ، وكريم أسماعيل المدرب العام ومحمد أبراهيم المعد البدني وأبوزيد محمود مدرب حراس المرمي عقب الجلسة التي جمعت بينهما.

حيث أكد مجدي كرم رئيس جهاز كرة القدم بنادي مزارع دينا ،أنه يقوم ببناء فريق قوي بمجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، وأن صفقة الزيات صفقة ناجحة ستفيد الفريق علي المستوي الفني لما يتمتع به الزيات من خبرات كبيرة أكتسبها من خلال مشواره الكروي سواء باللعب بالدوري المصري أو بالخارج

كما أكد أن الفريق سيخوض عدة مباريات ودية، خلال الفترة الحالية، لتجهيز الفريق فنيا والحفاظ على لياقته البدنية قبل بداية لقاءات الدوري