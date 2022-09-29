سبورتعاجل

مجدي كرم مدير الكرة بنادي مزارع دينا يعلن رسميا ضم لاعب الأهلي وسموحة السابق

مجدي كرم مدير الكرة بنادي مزارع دينا يعلن رسميا ضم لاعب الأهلي وسموحة السابق

كتب طه محمد

نجح مجدي كرم رئيس جهاز كرة القدم بنادي مزارع دينا في إتمام التعاقد مع عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق أول محترف مصري بالدوري الموريتاني لمدة ثلاث مواسم.
يأتي التعاقد مع الزيات، في إطار حرص الإدارة على تدعيم صفوف فريق الكرة قبل إنطلاق الموسم المقرر الشهر المقبل.
ووقع اللاعب على عقود انتقاله للفريق في حضور مجدي كرم
رئيس جهاز كرة القدم وإبراهيم عزام المدير الفني للفريق ، وكريم أسماعيل المدرب العام ومحمد أبراهيم المعد البدني وأبوزيد محمود مدرب حراس المرمي عقب الجلسة التي جمعت بينهما.

حيث أكد مجدي كرم رئيس جهاز كرة القدم بنادي مزارع دينا ،أنه يقوم ببناء فريق قوي بمجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، وأن صفقة الزيات صفقة ناجحة ستفيد الفريق علي المستوي الفني لما يتمتع به الزيات من خبرات كبيرة أكتسبها من خلال مشواره الكروي سواء باللعب بالدوري المصري أو بالخارج

كما أكد أن الفريق سيخوض عدة مباريات ودية، خلال الفترة الحالية، لتجهيز الفريق فنيا والحفاظ على لياقته البدنية قبل بداية لقاءات الدوري

Post Views: 108
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of حزب التحرير المصرى يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تسلمه الجائزه الدوليه العالميه للاولمبياد الخاص

حزب التحرير المصرى يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تسلمه الجائزه الدوليه العالميه للاولمبياد الخاص

منذ ساعتين
Photo of تأهيل أكثر من 49 ألف شخص بلجان التغذية لفحص الوجبات المدرسية

تأهيل أكثر من 49 ألف شخص بلجان التغذية لفحص الوجبات المدرسية

منذ 3 ساعات
Photo of ظاهرة فلكية فريدة بمكة المكرمة

ظاهرة فلكية فريدة بمكة المكرمة

منذ 3 ساعات

المركزي المصري يدرس طرح شهادات دولارية بفائدة مرتفعة للمصريين بالخارج

منذ 3 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!