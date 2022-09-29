تموين القليوبية: ضبط خمس مصانع ومنتجات بكميات كبيرة معده للبيع بالخانكة
السيد يوسف
شنت إدارة تموين الخانكة حملة مكبرة لضبط الحالة السوقية والعمل تحت مظلة القانون لإنتاج منتجات ذات جودة للمستهلك ، واسفرت الحملة عن ضبط عدد من المصانع تعمل بمجالات مختلفة لإنتاج منتجات يستخدمها المواطن ، بدون تراخيص وعدم تطبيق معايير الجودة وفقاً للقانون واللوائح ومعايير السلامة
جاء ذلك بتعليمات صادرة من «عيد عبداللة» مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة القليوبية ، تنفيذا لتوجيهات ” عبدالحميد الهجان” محافظ القليوبية .
صرحت إدارة تموين الخانكة برئاسة «ايمان عادل » مدير الإدارة بأن الإدارة شنت حملة مكبرة لضبط الحالة السوقية والعمل تحت مظلة القانون واسفرت الحملة عن ضبط عدد 5 مصانع بأنشطة مختلفة تمارس عملها بدون تراخيص وعدم تطبيق معايير الجودة وفقاً للقانون واللوائح الإدارية المنظمة لذلك ، حيث تم ضبط الآتي :-
ضبط مصنع مخصبات زراعية بدون ترخيص تم مصادرة كميةقدرها ٣٠ طن كبريتات نحاس من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع .
ضبط مصنع صابون سائل بدون ترخيص وتم التحفظ علي كميةقدرها ٢٥ طن صابون سائل من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع.
ضبط مصنع مخلفات عبوات مياة غازية بدون ترخيص وتم التحفظ علي كمية قدرها ٢٠ طن عبوات مياه غازية بالإضافة الي عدد ١٢٥٠ سبيكة الومنيوم.