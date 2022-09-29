حوادثعاجل

تموين القليوبية: ضبط خمس مصانع ومنتجات بكميات كبيرة معده للبيع بالخانكة

تموين القليوبية: ضبط خمس مصانع ومنتجات بكميات كبيرة معده للبيع بالخانكة

السيد يوسف

شنت إدارة تموين الخانكة حملة مكبرة لضبط الحالة السوقية والعمل تحت مظلة القانون لإنتاج منتجات ذات جودة للمستهلك ، واسفرت الحملة عن ضبط عدد من المصانع تعمل بمجالات مختلفة لإنتاج منتجات يستخدمها المواطن ، بدون تراخيص وعدم تطبيق معايير الجودة وفقاً للقانون واللوائح ومعايير السلامة
جاء ذلك بتعليمات صادرة من «عيد عبداللة» مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة القليوبية ، تنفيذا لتوجيهات ” عبدالحميد الهجان” محافظ القليوبية .

صرحت إدارة تموين الخانكة برئاسة «ايمان عادل » مدير الإدارة بأن الإدارة شنت حملة مكبرة لضبط الحالة السوقية والعمل تحت مظلة القانون واسفرت الحملة عن ضبط عدد 5 مصانع بأنشطة مختلفة تمارس عملها بدون تراخيص وعدم تطبيق معايير الجودة وفقاً للقانون واللوائح الإدارية المنظمة لذلك ، حيث تم ضبط الآتي :-

ضبط مصنع مخصبات زراعية بدون ترخيص تم مصادرة كميةقدرها ٣٠ طن كبريتات نحاس من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع .

ضبط مصنع صابون سائل بدون ترخيص وتم التحفظ علي كميةقدرها ٢٥ طن صابون سائل من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع.

ضبط مصنع مخلفات عبوات مياة غازية بدون ترخيص وتم التحفظ علي كمية قدرها ٢٠ طن عبوات مياه غازية بالإضافة الي عدد ١٢٥٠ سبيكة الومنيوم.

 

ضبط مصنع لصناعة الغراء من جلود الحيوانات بدون ترخيص تم التحفظ علي كميةقدرها ٣٠ طن جلود و عدد١٥ أسطوانة بوتجاز كبيرة وعدد٤٠٠٠ قطعة غراء من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع.

ضبط مصنع مخلفات قماش بدون ترخيص وتم التحفظ علي كمية قدرها ٢٥ طن مخلفات قماش.

قالت ” إيمان عادل ” مدير إدارة تموين الخانكة تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة التدابير اللازمة حيال المضبوطات وإخطار الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

Post Views: 50
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of ليل يتبعه نهار

ليل يتبعه نهار

منذ 13 ساعة
Photo of ابو صندوق: يعلن عن تشكيل الجهاز الفنى للرجاء المطروحى

ابو صندوق: يعلن عن تشكيل الجهاز الفنى للرجاء المطروحى

منذ 14 ساعة
Photo of الشباب والرياضة…تنعش خزينة نادى المرج بمائة ألف جنيه

الشباب والرياضة…تنعش خزينة نادى المرج بمائة ألف جنيه

منذ 14 ساعة
Photo of ملاليم الطيران تتغلب على ملايين السكه الحديد استعدادا للقسم الرابع

ملاليم الطيران تتغلب على ملايين السكه الحديد استعدادا للقسم الرابع

منذ 16 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!