المصور الرياضي اسامه حسن الفارسي يوضح اهم ادوار المصور الرياضي

كتبت هدي العيسوي

في حوار صحفي مع المصور الرياضي اسامه حسن الفارسي عن اهم ادوار المصور الرياضي وبدأ حوارع بان عملية التصوير تلعب دور كبير ومؤثر في التغطية الصحفية المتعلقة بالشؤون الرياضية، حيث تكون عملية التصوير ضرورية في المواقع الإلكترونية والصحف الرياضية الورقية، بحيث يسعى المصور الرياضي إلى التعاون مع كافة المصوّرين الرياضيين من أجل الوصول إلى نتائج حقيقية متعلقة بالأحداث أو المعلومات الإخبارية الرياضية.

وعليه فإنَّ المصور الصحفي الرياضي يمتلك العديد من المهارات الفنية المتعلقة بالتصوير الصحفي، بحيث يكون ذلك في المقالات الرياضية المتخصصة والقصص الإخبارية، كما تعتبر المهامات التصويرية من أكثر المهام صعوبة وتعقييد، بحيث يكون قابل للعمل في كافة الظروف سواء كانت ظروف سياسية أو ظروف متعلقة بالطقس.

كما يسعى المصوّر الرياضي إلى تقديم الحدث الرياضي المطروح بموضوعية ورؤية إعلامية رياضية معينة، مع أهمية التأكيد على أنَّه من الضروري أن يكون متنبه من أجل أخذ كافة اللقطات التصويرية المتعلقة بالحدث الرياضي، كما يسعى إلى الاهتمام باللقطات الغريبة والمثيرة؛ وذلك من أجل الوصول إلى حدث رياضي متميّز عن غيره.

وبالتالي فإنَّ المصوّر الرياضي يسعى إلى التنافس مع وسيلة التلفزيون والتي تركز على اللقطات الرئيسية؛ بحيث تكون في زوايا متنوعة في مكان حدوث الحدث الرياضي، كما توّفر الصحافة الرياضية الفرص أمام المصوّرين الرياضيين التي تمكنهم من رصد التعابير الحاصلة على وجوه المتنافسين أو أجسادهم أو تعابير المشجعيين.