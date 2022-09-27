تحذير لمستخدمي أندرويد .. احذفوا هذه التطبيقات الشهيرة على الفور

ومنذ عام 2020، وقع تثبيت أكثر من 190 تطبيقا من تطبيقات أندرويد مع مجموعة من البرامج الضارة، التي يطلق عليها اسم “Harly”، وهذا الخطأ قادر على سرقة الأموال عبر خطط الاشتراك باهظة الثمن، وفقا لخبراء Kaspersky.

ويُعتقد أن هذه التطبيقات ربما وقع تنزيلها نحو 4.8 مليون مرة. لكن الخبراء يشكون في أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

ووقع إزالة التطبيقات من متجر “غوغل بلاي”، ولكن قد يكون الأوان فات إذا قمت بالفعل بتنزيل أحد التطبيقات – وفي هذه الحالة، يجب حذفها على الفور.

كيف يعمل برنامج Harly؟

يشبه Harly إلى حد كبير برامج ضارة أخرى سيئة السمعة تسمى نظام Jocker Trojan.

والسبب في أن الأخير سيء ​​للغاية هو أنه يشترك بذكاء في الخدمات المدفوعة دون أن تعرف ذلك.

ويحقق المتسللون ذلك عن طريق تعديل بعض التقنيات الموجودة في كود التطبيق لخداع هاتفك.

وعند القيام بذلك، يمكنه بعد ذلك الحصول سرا على رموز أمان الرسائل النصية، المستخدمة لتسجيل مستخدمي أندرويد في اشتراكات دون علمهم.

ويمكن لـHarly أيضا العمل بمثابة حصان طروادة، حيث أنه قادر على الحصول على توقيع مستخدمي أندرويد على خدمات اشتراك باهظة الثمن دون أن يدركوا ذلك. ويتم ذلك عن طريق التحقق من هذه الاشتراكات عبر مكالمة هاتفية، والتأكد من أن الضحية لا تدرك أن هذا قد حدث .