الآذان .. بعيون الأديب الجزء الأول
بقلم د/مصطفى النجار
أرى أحيانا أن من الحكمة حفظا للوقت ألا نرد على خصوم الحق والحقيقة ، الذين يختلقون الافتراءات والأكاذيب ويتحدثون بما لايعلمون دون دليل ولا برهان ، يسوقهم لاختلاق تلك الأباطيل نفوس لأنوار الوحى كارهة ، فلا ترى ولا تريد أن ترى شمس النهار ولا تشعر دفئها ، كضرير فقد البصر والإحساس معا.
لكن تفنيد الأباطيل وإظهار الحق واجب ، لتتبدد ظلمات الباطل بأنوار الحقيقة ، ولتشرق شمسها بقلب كل ذى بصر وبصيرة ، أما الكارهين أصحاب الهوى فلا حل لنا معهم ولا حيلة ” إنك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو مدبرين”
ورايت فى روائع أديبنا العقاد ، العبقرى صاحب العبقريات ، ما يدفع افتراءات المرجفين ويفند أباطيلهم عن الآذان ، شعار ونشيد وسمفونية الاسلام العظيم ، والتى تأثر بها الكثير من الغربيين رغم اختلاف اللغة ، بل وكانت سببا فى أعتناقهم للإسلام ، وهذا ما يخيف خصوم الآذان الشجى الجميل ، وشعرت ان أنوار وعبير رفات أديبنا تنبعث من بين كلمات مقاله “الآذان .. حى على الصلاة” لترد أباطيل المبطلين فإلى رائعة العقاد أديب الإسلام العظيم رحمة الله عليه.
الآذان .. حى على الصلاة