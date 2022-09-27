أول رد من فكري صادق بعد تحويله للتحقيق بسبب إهانته لـ سعيد صالح (خاص
محمد_السمان
علق الفنان فكري صادق على قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، لتحويله إلي التحقيق بعد تصريحاته الأخيرة، والتي اساءت للفنان الراحل سعيد صالح، قائلا: “الراحل فنان عادي ويوجد مثله الكثيرون”.
وقال فكري صادق في تصريحات خاصة أنه من حق نقابة المهن التمثيلية أن تحقق معي لتعلم إن كنت ظالم أم مظلوم وأنا على تواصل مع الدكتور أشرف زكي.
وكان فكري صادق صرح خلال لقائه بأحد البرامج: “عادل إمام هو النجم، أما سعيد صالح ممثل عادي ويوجد مثله الكثيرين”، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدي التي قاطعته قائلة: “أن الفنان سعيد صالح أيضا ممثل كبير”.
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