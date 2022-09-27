أول رد من فكري صادق بعد تحويله للتحقيق بسبب إهانته لـ سعيد صالح (خاص

أول رد من فكري صادق بعد تحويله للتحقيق بسبب إهانته لـ سعيد صالح (خاص

محمد_السمان

علق الفنان فكري صادق على قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، لتحويله إلي التحقيق بعد تصريحاته الأخيرة، والتي اساءت للفنان الراحل سعيد صالح، قائلا: “الراحل فنان عادي ويوجد مثله الكثيرون”.

وقال فكري صادق في تصريحات خاصة أنه من حق نقابة المهن التمثيلية أن تحقق معي لتعلم إن كنت ظالم أم مظلوم وأنا على تواصل مع الدكتور أشرف زكي.

وكان فكري صادق صرح خلال لقائه بأحد البرامج: “عادل إمام هو النجم، أما سعيد صالح ممثل عادي ويوجد مثله الكثيرين”، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدي التي قاطعته قائلة: “أن الفنان سعيد صالح أيضا ممثل كبير”.

ومراد فكري يبرر تصريحات والده عن سعيد صالح”كبر السن”

برر الفنان مراد فكري، نجل الفنان فكري صادق تصريحات والده عن الفنان الكبير سعيد صالح، وقال خلال تصريحات تلفزيونية أنه”ممثل عادي وفيه زيه كتير” وردت عليه إبنته قائلة: “إيه اللذاذة دى يا استاذ فكرى، انا مش هرد على حضرتك لأن اللهم لك الحمد الكومنتات قايمة بالواجب”

ليرد مراد فكري على صفحته على الفيسبوك قائلا: “اختى الغالية والفنانة بنت الاصول هند سعيد صالح، طبعا انتى تعلمى جيدآ عشقى و احترامى و تقديرى للنجم الكبير سعيد صالح وتاريخه منذ صغرى حتى تخرجنا انا و انتى منذ سنوات زملاء و اخوات من المعهد العالى للسينما “.

تابع: “احنا اكبر من اننا نتكلم على صفحات الفيس بوك يا بنت عمى وعمنا كلنا ووالدى بنفسه قال فى كذا لقاء قبل كدة أن علاقته بالفنان سعيد صالح وعادل إمام كانت علاقة صداقة بعيد عن الفن واشتغلوا سوا كتير وكل واحد مننا ممكن يقول كلمة عفوية دون قصد غلط.. وخصوصآ لما تتطلع الكلمة من جيل والدك ووالدى لأن دة جيل عظيم و فاهم و واعى و خصوصآ انهم جيل واحد كمان و الجيل دة معروف بالحب اصلأ لحد دلوقتى كمان”.

أضاف مراد فكري: “ان كانت كلمة طلعت غلط او سؤ تفاهم حصل بشكل مفاجئ مش معناه انه غلط لا سمح الله، أو يقلل من شأنه رحمة الله عليه و راعوا يا جماعة كبر السن و العفوية فى الكلام للناس الكبار.. الناس دى فنانين كبار وأكبر من إننا نلوم عليهم او نحاسبه بالكلمة.. لأن سعيد صالح دة نجم كبير وفكرى صادق فنان كبير برضو.. و شكرآ المهتمين وعارفين ان دة مش طبع والدى وان عمره فى الوسط الفنى ما حد زعل منه.. الحمد لله احنا ناس فى حالنا مش بتوع مشاكل ولا تريند علشان الناس تعرف مين فكرى صادق او نقيس بالتريند شعبية نجم كبير زى سعيد صالح “.