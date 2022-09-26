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وفاة يوسف القرضاوي رئيس إتحاد العالمي للمسلمين سابقاً

وفاة يوسف القرضاوي رئيس إتحاد العالمي للمسلمين سابقاً

متابعة /مرفت عبدالقادر

توفي صباح اليوم يوسف القرضاوي رئيس إتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا عن عمر يناهز 96 عاما

أعلنت الصفحة الرسمية للقرضاوي على موقع تويتر وفاته منذ قليل

اوضحت الصفحة الرسمية انه سيتم الإعلان عن تفاصيل الجنازه. وتوفي القرضاوي عن عمر يناهز 96 عاما. وكان من مواليد 9 سبتمبر 1926

كما التحق يوسف القرضاوي بتعليمه وتخرج من كليه أصول الدين بجامعة الازهر وحصل منها على الدكتوراه عام 1973

الآتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينعون المؤسس العلامه يوسف القرضاوي بعد رحيله : فقد فقدت الامه الاسلاميه اليوم عالما من علمائها المخلصين الافاضل نسأل الله العلي العظيم القدير أن يغفر له ويرحمه رحمه واسعه ويعفو عنه ويحشره مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا..

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