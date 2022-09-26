صبحي يهنئ الكاراتيه المصرى بحصد لقب سيرياس A كوجالى تركيا 2022

متابعة/مرفت عبد القادر

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة للمنتخب المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، لحصده لقب بطولة سيرياس A الدولية للكاراتيه، وتصدُره الترتيب العام برصيد 12 ميدالية متنوعة، والتي أُقيمت في تركيا خلال الفترة من 23-25 سبتمبر الجاري.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، علي توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالاتحادات الرياضية المصرية لدعم مشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات والمنافسات العالمية، مشيرًا أن الوزارة لا تألوا جهداً لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالابطال الرياضيين.

توجه محمد الدهراوى رئيس الإتحاد المصرى للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربى، بالشكر والتقدير للدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى من دعم واهتمام بالرياضة المصرية بصفة عامة والكاراتيه بصفة خاصة والتي أصبحت في الريادة دائمًا، مشيدًا بمؤازرة معالى الوزير الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة دائما للأبطال الرياضيين وتقديم كافة أوجه الدعم.

ترأس البعثة الدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، فيما يضم الجهاز الفني سامي رفاعي إداري، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال وهاني شاكر مدرب كوميتيه سيدات، وإبراهيم مجدي موسى مدرب كاتا.

جاءت الميداليات بواقع 4 ذهب ، 1 فضة ، 7 برونز ، حيث تُوج بالميداليات الذهبية، كاتا جماعى سيدات آية هشام، نهى عنتر، أسماء مجدى ، كريم غالى كاتا فردى رجال، كما اقتنص الميدالية الفضية زياد محمد كاتا فردى رجال، فيما أحرز الميداليات البرونزية، كاتا جماعى سيدات حبيبة آدم، جنى خميس، كنزى أيمن ، كاتا جماعى رجال مصطفى الغباشى، عبد الرحمن عبد السلام، زياد محمد، محمود توفيق .