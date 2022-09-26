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شبتُ وما شاب القلب عن حبكِ

شبتُ وما شاب القلب عن حبكِ

تأليف ياسر منيسي

حبيبتي :شبتُ وما شاب القلب عن حبكِ وما زال له حافظاً .. يحلم دوماً بالتلاقي. لا زال القلب فرساً جامحاً لا يرتضي فيكِ هجراً أو إستسلاماً ويأبي إلا إكمال السباق. لربما تذبل بالزهرة أوراقها.. لكن شذى العطر باقِ. قالوا : ساحرة ألقت عليكَ تعويذة.. فصرتُ أسيراً لهواها بعد أن كُنتَ عزيزاً مهاباً في حضور أو غياب ِ. فأرسل إلى الحكيم يصف لكَ الدواء من حبِ يبتليكَ بالعذاب. هل تبغى دليلاً يساعدكٌ في الوصول إليه؟ قلتُ : أما علمتم أن الله هو مَنْ أودع الحبَ بالقلوب.. فهل هناك مَنْ يملكُ للقدر تغييراً أو أن يمحو مآ سُطِرَ علينا في كتابِ. قالوا قديماً : إذا جاءت إليكَ الريح عاصفة.. فأذهب عنها وأغلق دونها ألف بابِ.

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