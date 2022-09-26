بعد هيمارس.. أميركا تدعم أوكرانيا بمنظومة “ناسماس” الجوية

قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في مقابلة أذيعت الأحد إن بلاده حصلت على نظام دفاع جوي متطور من الولايات المتحدة.

وهذا هو أول تأكيد لحصول أوكرانيا على منظومة (ناسامس) التي سعت كييف طويلا للحصول عليها والتي وافقت واشنطن على تقديمها لها في أواخر الشهر الماضي.

ووفقا لنص المقابلة باللغة الإنجليزية، قال زيلينسكي “نحن نحتاج قطعا إلى أن تُظهر الولايات المتحدة زعامتها وأن تعطي أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي. أريد أن أشكر الرئيس (جو) بايدن على قرار إيجابي اتُخذ بالفعل”.

ومضى قائلا “لكن صدقوني، إنه ليس بكاف حتى لتغطية البنية التحتية المدنية، المدارس والمستشفيات والجامعات ومنازل الأوكرانيين”.