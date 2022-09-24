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وكيل وزارة «تموين القليوبية » يفاجئ المخابز البلدية اليوم بنها

وكيل وزارة «تموين القليوبية » يفاجئ المخابز البلدية اليوم بنها

القليوبية /سمية امين

في مرور مفاجئ اليوم “عيد عبدلله” وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في القليوبية ، وتفتيش على المخابز البلدية بمناطق عديدة بنها رافقه خلالها وكيلة المديرية منال إحسان
وشملت الجولة التفتيش على مخابز إدارة بنها وأسفرت عن تحرير مخالفات للمخابز المخالفة، بضبط صاحب مخبز متصرفا في عدد ١٠ شيكارة دقيق بلدي وزن الشيكارة ٥٠ كجم ..كما تم ضبط مخبز مغلق بالإضافة الي مخبز سياحي يقوم باستخدام عدد ٢اسطوانة بوتاجاز صغيرة مدعمةخاصة بالاستخدام المنزلي في غير الغرض المخصصة له تم مصادرة الاسطوانات محل المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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