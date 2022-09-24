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بالوثيقة مركز الجواهري/براغ يشيد ويثمن جهود د.ابورغيف.

بالوثيقة مركز الجواهري/براغ يشيد ويثمن جهود د.ابورغيف.

كتبت : ساهرة رشيد

أشاد مركز الجواهري في براغ بجهود الدكتور نوفل ابورغيف وقدم له الشكر والتقدير تثميناً لدوره المتميز في الاحتفاء الوطني والثقافي بالذكرى السنوية ال25 لرحيل شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري.
جاء ذلك في الخطاب الرسمي الذي قدمه رئيس المركز السيد رواء الجصاني بتاريخ 2022/7/31 ممهوراً بامضائه وامضاء أسرة الشاعر الخالد، عقب انتهاء المناسبة، حيث أقامت وزارة الثقافة الاحتفالية المركزية بهذه المناسبة بالتنسيق مع

الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ونقابة الصحفيين والمجمع العلمي العراقي على خشبة مسرح الرشيد ببغداد ، وشهدت الاحتفالية توزيع الطبعة الاخيرة من ديوان الجواهري وكذلك مذكراته التي تبنت

الوزارة طبعها بنسخةٍ مميزة، وبحضور نوعي للنخب الثقافية والأكاديمية والسياسية والإعلامية وأسرة الشاعر الخالد من أبنائه وبناته وأحفاده، وأعمدة الوزارة وقياداتها.

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