احتفالية كليه الزراعة ساباباشا بتخرج الدفعة ٣٣ بكالوريوس العلوم الزراعية
كتبت : نجلاء احمد
تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.
والأستاذ الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
والأستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة ساباباشا والأستاذ الدكتور ايمان حسين عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بتيسير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور إسلام ابو السعود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور عادل حسين وكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب وبحضور الساده اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة احتفلت كليه الزراعه ساباباشا
جامعة الإسكندرية يوم الجمعه الموافق 23 سبتمبر 2022 بتخريج الدفعة رقم ٣٣ بكالوريوس العلوم الزراعية للعام الجامعى 2023/2022 بساحه كلية الزراعة ساباباشا
بحضور الأستاذ الدكتور صبحى سلام نقيب الزراعيين
وقتصل السفاره الروسيه بالإسكندرية بافيل كيديسوك
ألقى العميد كلمته بالترحيب بأبناءنا طلاب وطالبات الكلية وأولياء الأمور والسادة أعضاء هيئة التدريس وجميع لساده الحضور
قائلا نحن فقدنا طلاب اعزاء احتوها هذا الصرح العظيم بكل حب وامتنان دقيقة حداد على من توفى من أبناءنا الطلاب فى الفتره السابقه
واعرب عن اعتزازه وسعادته بتخرج الدفعة ٣٣ من مهندسين ومهندسات كليه الزراعه ساباباشا والذى يأتى بعد مشوار كبير من التفوق خلال ٤ سنوات من الدراسة والاجتهاد لتحقيق حلمهم
قائلا: لقد شهدت الكلية أجيالا من القيمه والقامات العلمية المبدعة بالأمل المشرق باستثمار طاقاتهم وعلمهم نحو مجتمعكم
وانهى كلمته قائلا: لا أملك سوى أن أدعوا لكم بدوام التوفيق فى القادم بإذن الله فقد اصبحتم اهلا لحمل لواء التقدم والرقى لمصرنا الحبية
والقت الأستاذ الدكتور ايمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كلمتها بالترحيب بالطلاب والطلبات وأولياء الأمور والساده أعضاء هيئة التدريس وكل الحضور بالشكر والعرفان بهذا اليوم العظيم من تاريخ الكلية بتخرج دفعه ٣٣ من العام الجامعى 2023/2022 مهندسين ومهندسات تتمنى لهم دوام التوفيق والرقى فى مستقبلهم المشرق.
والقى الأستاذ الدكتور إسلام ابو السعود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث كلمته لأبنائنا الطلاب وبالاصالة عن نفسة وبالنيابة عن مجتمع الكلية هنا خريجى دفعه ٣٣ انهم امل المستقبل المشرق قائلا ان الكلية نشأت للعلم والحلم والأخلاق والكرم فكم أخرجت علما من بعده علم على مدار تاريخها العريق وانها كسلسة تستمد قوتها من قوتكم وفى الختام متمنين لكم المزيد من التقدم والنجاح فى حياتكم العلمية.
والقى الأستاذ الدكتور عادل حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق بفرحته بهذا الصرح العظيم لكليه الزراعه ساباباشا وبارك لأبنائنا الطلاب ولابائهم وامهاتهم على ما قضوه من وقت وجهد ودعم فى سبيل مساعدتهم للتخرج بهذا الشكل المشرف لكم
وبدعوه كريمة من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة ساباباشا للأستاذ الدكتور صبحى سلام نقيب الزراعيين بالإسكندرية لاداء قسم الولاء
وردد الخريجين قسم الولاء والشرف للتخرج وراء الأستاذ الدكتور صبحى سلام نقيب الزراعيين بالإسكندرية
الف مبروك لابنائنا الطلاب متمنين لهم دوام النجاح
✍ نجلاء احمد
علاقات عامه واعلام كليه الزراعه