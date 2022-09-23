كلية العلاج الطبيعى جامعة بدر تحتفل بتخريج دفعة بالتعاون مع وينستون.
كتب : ماهر بدر
أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر بالقاهرة “BUC”، أن إدارة الجامعة احتفلت بتخريج طلاب الدفعة الرابعة من “كلية العلاج الطبيعى”، تحت مسمى “أخصائى علاج طبيعى متخصص فى العلاج اليدوى” بالتعاون مع “جامعة وينستون سالم” فى الولايات المتحدة الأمريكية.. مشيراً إلى أنه تم منح الطلاب شهادتين معتمدتين من جامعة بدر وجامعة وينستون سالم فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى الشهادة المعتمدة الوحيدة فى جميع كليات العلاج الطبيعى المصرية، بدعم كامل من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة.
فى ذات السياق، أعرب الدكتور محمود فهمى الصبحى، نائب رئيس جامعة بدر بالقاهرة لشئون البحث العلمى، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية العلاج الطبيعى، متمنياً للجميع مستقبلاً زاهراً، كما قدم الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لحرصهم على جودة الخدمة التعليمية المقدمة ولمشاركتهم بعلمهم وخبرتهم حتى قاموا بتخريج “أطباء العلاج الطبيعى” متميزين إلى الحياة العملية وتحدياتها سواء كانوا على المستوى “المحلى، أو الدولى”.. مؤكداً أن جامعة بدر بالقاهرة تتقدم كل شهر فى ترتيب أشهر التصنيفات الدولية المعتمدة؛ مما يساهم فى تخريج مهنين على مستوى عالٍ قادرين على المنافسة فى سوق العمل سواء “المحلى، أو الإقليمى، أو الدولى”.