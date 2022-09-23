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كلية العلاج الطبيعى جامعة بدر تحتفل بتخريج دفعة بالتعاون مع وينستون.

كلية العلاج الطبيعى جامعة بدر تحتفل بتخريج دفعة بالتعاون مع وينستون.

كتب : ماهر بدر

أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر بالقاهرة “BUC”، أن إدارة الجامعة احتفلت بتخريج طلاب الدفعة الرابعة من “كلية العلاج الطبيعى”، تحت مسمى “أخصائى علاج طبيعى متخصص فى العلاج اليدوى” بالتعاون مع “جامعة وينستون سالم” فى الولايات المتحدة الأمريكية.. مشيراً إلى أنه تم منح الطلاب شهادتين معتمدتين من جامعة بدر وجامعة وينستون سالم فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى الشهادة المعتمدة الوحيدة فى جميع كليات العلاج الطبيعى المصرية، بدعم كامل من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة.

فى ذات السياق، أعرب الدكتور محمود فهمى الصبحى، نائب رئيس جامعة بدر بالقاهرة لشئون البحث العلمى، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية العلاج الطبيعى، متمنياً للجميع مستقبلاً زاهراً، كما قدم الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لحرصهم على جودة الخدمة التعليمية المقدمة ولمشاركتهم بعلمهم وخبرتهم حتى قاموا بتخريج “أطباء العلاج الطبيعى” متميزين إلى الحياة العملية وتحدياتها سواء كانوا على المستوى “المحلى، أو الدولى”.. مؤكداً أن جامعة بدر بالقاهرة تتقدم كل شهر فى ترتيب أشهر التصنيفات الدولية المعتمدة؛ مما يساهم فى تخريج مهنين على مستوى عالٍ قادرين على المنافسة فى سوق العمل سواء “المحلى، أو الإقليمى، أو الدولى”.

من جانبه، أوضح الدكتور عدلى صبور، عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة بدر فى القاهرة “BUC”، أن الشهادات التى حصل عليها الخريجين اليوم هى من أهم الوثائق التى سيحصلون عليها على الإطلاق فى حياتهم؛ لأنها ستفتح لهم أبواب النجاح وتضيف إليهم مجموعة من المهارات الهامة التى تعد من أسباب نجاح خريجى جامعة بدر فى الحياة العملية سواء كانت داخل مصر أو خارجها.. مضيفاً أنه تم إعداد احتفالية كبيرة للخريجين بحضور الدكتور حمدى رضون أستاذ العلاج الطبيعى جامعة وينستون سالم بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فى الإحتفالية الخريجين وأعضاء هيئة التدريس، تحت إشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس جامعة بدر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولى والدراسات العليا.

فى الموضوع ذاته، أفادت الدكتورة حنان مكاوى، وكيل كلية العلاج الطبيعى بجامعة بدر فى القاهرة “BUC” أن بداية ذلك التعاون مع جامعة ونستون سالم الامريكية كانت منذ خمسة أعوام تم حتى الأن تخريج أربع دفعات بعدد يتجاوز أربعمائة خريج من أبناء الكلية المتميزين مطالبة هؤلاء الخريجين بالعمل على تقديم صورة مميزة لكليتهم الأم حيث ترحب الكلية بإستمرار التواصل مع أبناءها للإستفادة من الإمكانيات المتاحة فى “جامعة بدر فى القاهرة”، خلال مرحلة الدراسات العليا أو أثناء إجراء البحوث التطبيقية وكذلك الإستفادة من أى دورات تكميلية تساعدهم فى سوق العمل .

من جانبها، نوهت الدكتورة ريهام القلا، مدرس العلاج الطبيعى ومنسق التعاون الدولى بكلية العلاج الطبيعى بجامعة بدر فى القاهرة “BUC”، أن الهدف من هذه المناسبة المميزة هو الإحتفاء بنجاح وتفوق طلبة الكلية الذين لم يجتهدوا فى دراستهم وحسب، بل وأظهروا إصراراً وعزيمة على تحقيق طموحاتهم.. موضحة أن أسماء الذين حصلوا على شهادات “أخصائى علاج طبيعى متخصص فى العلاج اليدوى”، بالتعاون مع “جامعة وينستون سالم” فى الولايات المتحدة الأمريكية هم كالتالى:

1- Ali Abdelmonem Ahmed Higazy
2- Youstina Mokbel Sobhy
3- Gehad Moharram Fathi
4- Nehad Hamdy Ahmed Mohamed
5- Salma Mohamed Samir
6- Hisham Shady Samir
7- Esraa Abd El-Hady Ahmed
8- Takwa Said Mohamed Assaf
9- Amgad Emad Eldeen Hamdy
10- Mohamed Saeed Abd-elrahman
11- Fatma Mohamed Ahmed Attiatalla
12- Esraa Abd Elnaser Abd Elraoof
13- Dina Tarek Mohamed Elnosery
14- Kareem Aly Abd-Elraouf
15- Shorouk Adel Mawad Hassan
16- Sara Al Sayed Mohamed Fuad Mahmoud
17- Sahar Emad Awad Tolba
18- Mai Ayman El-Sayed Ibrahim
19- Mo’men Ezzat Elhadidy
20- AbdelRahman Hassan Mohammed AbdelHafeez
21- Fouad Abd-elhamed Mohamed Abd-elhamed
22- Alaa Yasser Youssef Ali Mansour
23- Renad Ahmed Mourad
24- Mai Hussien Abdelaziz Ali
25- Rwan Mohamed Mahmoud Shoieb
26- Tasneem Mohamed Ezzat
27- Mohamed Rabie Omar
28- Alaa El Sayed Mostafa El Sherbeni
29- Doaa Elsayed Mohamed
30- Daniel Ehab Adel micheal
31- Magdi Ezzat Mostafa Abduljawad
32- Ola Elsayed Abd- Elhameed Fadda
33- Eman Hussein Abbas
34- Beshoy Youssef Bekhit
35- Khaled Mokhtar Ibrahim AdbAlWahab Hasan
36- Shimaa Hesham Mahmoud
37- Mahmoud Ibrahim El-Sayed
38- Nourhan Alaa El Deen Motaman
39- Esraa Mohamed Iraky Mostafa
40- Adham Essam Aldeen Abd El Mageed
41- Ahmed AlSaeed Lotfy AlShahat
42- Asmaa Attia Hasaneen
43- Rodaina Gamal Abdelhamed
44- Bassant Sherif Taha
45- Reham Zarif Mostafa Ahmed Hussein
46- Khaled Salah Abd Elsalam
47- Youssef Ahmed Maher Elbragely
48- Mohamed Mansour Mohamed
49- Maysa Hassan Elsayed Katarya
50- Jihad Abdullah Khairullah Mohamed Sulaiman
51- Ahmed Hassan Elrayes
52- Ammar Ayman Abd- Elmoneim
53- Mohey Eldien Mohammed Abd-Elsabour
54- Karim Amaar Badran
55- Rahaf Osama Ahmed Abo Elazm
56- Toka Kandil Meghawry
57- Rawda Kandil Meghawry
58- Shady Soliman Alsaied Gaber
59- Ahmed Khaled Ramadan Hassanein ElGohary
60- Reem Tarek Al Mohamady Yossef
61- Yara Mahmoud Ali
62- Alyaa Gamal Elsayad
63- Basant Ayman Mahmoud
64- Nourhan Elsayed Zakaria Elsayed
65- Aida Hisham Ibrahim
66- Maha Nasr Tawfik El-Damnhory
67- Hala Ahmed Bahig Hassan
68- Khaled Mahmoud Taha
69- Hamsa Jamal Agag
70- Weam Hisham Abdel Moneim Sharaf El-Din
71- Andrew Emile Ghattas
72- Ahmed Khaled Mahmoud Hussien
73- Salah Hassan Salah Hassan
74- Basem Mosad Samaan Mansour
75- Mohamed Tamer Mohamed Younis
76- Shaza Nahed Samman
77- Mohamed Gameel Saad Shouman
78- Farah Helal Hassan Helal
79- Rania Muhamed Abu Elazm
80- Amal Hassan Rashed Hassan
81- Nourhan Mohammed Ramadan
82- Mohand Abd Elhalim Salah Eldin
83- Ahmed Adel Abd Elmoneam Ahmed
84- Mohamed Sobhy Hussein
85- Aly Ahmed ElSharkawy
86- Maram Ibrahim Elsayed
87- Toka Mohamed Mahmoud Elsayed
88- Dina Abdelmonem Fahim
89- Ethar Moustafa Hussein
90- Mai Khalid Fekry
91- Youanna Adel Baseluos
92- Gihad Jamal Bekheet
93- Amr Samy Altayeb
94- Muhammad Khalil Abo Elfadl
95- Alaa Khaled Mohamed Ebrahim

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