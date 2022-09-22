هنفرحهم تحت رعاية جمعية ثمار الخير

هنفرحهم
كتب : مجدي خليل
برعاية جمعية ثمار الخير بالقليوبية اقيمت أمس بقاعة المؤتمرات بمستشفي الأطفال التخصصي أحتفالية هنفرحهم لأبنائنا مصابي السرطان تم خلالها تقديم بعض الألعاب الترفيهية والغناء والانشاد الديني بصوت المبتهل أحمد صلاح والهدايا وشهادات التقدير مما أدخل الفرح والسرور علي وجوه أبنأئئا وكافة الحضور وكان في مقدمة الحضور الدكتور محمود البرنس مدير المستشفي والدكتور محمد متولي والدكتور عبدالله شرف والدكتور وليد بكر والاستاذ هشام مشهور والأستاذ ضياء الدين سعد والأستاذ أحمد محروس ود عزة راضي مدير مكتب بوابة العاصمة و أ تهاني العناني مدير القسم الديني ودكتور فاروق عبدالخالق رئيس اللجنة العليا بمنظمة حقوق الأنسان والمهندس عادل عبدالرحمن محمد منسق عام منظمة حقوق الانسان والاستاذة إيناس حسني المدير بالتربية والتعليم بالقليوبية بدأ الحفل بتلاوة قرأنية لفضيلة الشيخ سامي عمر مدير أوقاف كفر شكر واعقبها السلام الجمهوري ثم تلاها كلمة مجدي خليل المدير التنفيذي للجمعية والتي رحب فيها بالحضور ودعا فيها جموع الشعب المصري للتكاتف والعمل يدا واحدة من اجل أسعاد ابنائنا المرضي والتخفيف عنهم تلاها كلمةمحمدصبري الزعيم مؤسس الجمعية والتي اكد خلالها دعمه الكامل لكافة المبادرات التي تهدف لخير وإسعاد أهالينا .