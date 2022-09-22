بالصور تفاصيل عشاء النجوم 2..
كتبت نسرين على
عشاء النجوم 2 للمرة الثانيه المقام فى القاهرة فى أحد الفنادق ،الحفل الذى ضم الكثير من الفنانين والاعلاميين والصحفيين وشخصيات عامة ،بضيافه ملك الاناقه و السعادة عاطف سندى ، الحفل فى نسخته الثانية جمع الكثير من المفاجاءت منها تكريم لبعض أبرز الحضور ، وسحب عشوائى على بعض الهدايا منها الرجالى والحريمى ،وبدلء الحفل بكلمه سفير السعادة والأناقة المستشار عاطف سندى ، وكانت كلمته تنحصر فى مدى اعتزازه بالشعب المصرى والفن فى العموم فهو داعم قوى لكل نجم يحمل رسالة ، كما اعرب عن سعادته بالحضور والتمس العذر لمن لم يشارك ، وكان مو أبرز الحضور ،المطرب أحمد زكريا ، المخرج الكبير أشرف فايق ، الممثل محمد محمود ،، المخرج الداعم للمواهب وائل إحسان ،مخرج قناة الحدث أحمد مدنى، الفنان حسن عيد، الفنانه مروة عبد المنعم ، الدكتورة والإعلامية نسرين على ،الدكتورة هبه الشرقاوى ، الكاتبه المتميزة غادة حنفى ، الاعلامى بقناة الشمس محمد الدسوقى ، الأستاذ أحمد شلبى. رئيس مجلس إدارة مجله وموقع كواليس وعضو مجلس إدارة جريدة اليوم الخامس ، كما ضم الحفل مشاهير السوشيال ميديا ، ولا ننسى جهد الجندى المجهول للحفل للخروج بهذا الشكل المميز للأستاذ عمرو فارس رئيس تحرير مجله وموقع كواليس