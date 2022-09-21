هل تعلم أن أول من قاموا بصناعة “الجبن” هم المصريين القدماء !!
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
رئيس اللجنة العليا للفنادق بنقابة السياحيين – مصر
أكتشف الأنسان المصرى القديم الجبن بالصدفة بسبب نقلة للألبان فى أكياس مصنوعة من معدة ومثانة الحيوان , مما آدى إلى تخمر اللبن وتحولة الى جبن صلب , بالإضافة إلى سائل شبة شفاف فعرف الإنسان التخمر وتحويل اللبن إلى جبن هو أفضل بكثير من شربة فقط لإمكانية الاحتفاظ بجودة اللبن لمدة أطول .
وهناك دلائل مصورة على جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة تؤكد أن المصريين القدماء كانو يصنعون ويتناولون الجبن القريش كطعامهم المفضل .
وتعتبر صناعة الجبن من الأعمال الجادة والمهمة في فرنسا ، لإنها واحدة من أكبر صادرات البلاد ، وقد بدأ تصنيع الجبن الفرنسي منذ العصور القديمة .