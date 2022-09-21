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هل تعلم أن أول من قاموا بصناعة “الجبن” هم المصريين القدماء !!

هل تعلم أن أول من قاموا بصناعة “الجبن” هم المصريين القدماء !!

كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت

رئيس اللجنة العليا للفنادق بنقابة السياحيين – مصر

أكتشف الأنسان المصرى القديم الجبن بالصدفة بسبب نقلة للألبان فى أكياس مصنوعة من معدة ومثانة الحيوان , مما آدى إلى تخمر اللبن وتحولة الى جبن صلب , بالإضافة إلى سائل شبة شفاف فعرف الإنسان التخمر وتحويل اللبن إلى جبن هو أفضل بكثير من شربة فقط لإمكانية الاحتفاظ بجودة اللبن لمدة أطول .
وهناك دلائل مصورة على جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة تؤكد أن المصريين القدماء كانو يصنعون ويتناولون الجبن القريش كطعامهم المفضل .

وتعتبر صناعة الجبن من الأعمال الجادة والمهمة في فرنسا ، لإنها واحدة من أكبر صادرات البلاد ، وقد بدأ تصنيع الجبن الفرنسي منذ العصور القديمة .

وتُعتبر الأديرة الفرنسية هي التي بدأت التقاليد الجميلة لصناعة الجبن الفرنسي الممتاز ، حيث اهتم الرهبان بصناعة الجبن الفرنسي وقدموا له العناية والاهتمام والفخر وكانوا دقيقين في صناعتهم على مر السنين ، وقام الشعب الفرنسي بتحسين عمل إنتاج الحليب واستخراج اللبن الرائب وتحويله إلى جبن ممتاز وتقديمه كأحد الأشياء التي يعتز بها الشعب الفرنسي ، فأصبح الشعب الفرنسي خبيرًا في صناعة الجبن ، وأصبحت الجبنة الفرنسية تحظى بسمعة هامة في جميع أنحاء العالم ، على سبيل المثال يُمكن إنتاج الجبن في أي مكان ولكن الطلب المُستمر والكبير على الجبن الذي يحمل كلمة صُنع في فرنسا يشير إلى معايير أخرى .

قديماً كان هناك ما بين 350 و 400 نوع مختلف من الجبن الفرنسي ، ولكن اليوم هناك ما يقرب من 1000 نوع وتشمل هذه الأصناف الجبن المصنوع من البقر أو الجاموس أو الأغنام أو حليب الماعز ، وتشتهر كل منطقة بصنع أنواع مختلفة من الجبن ، فإذا كنت تريد أن تبدو مثل خبراء الجبن فمن المهم أن تعرف من أين تأتي الأصناف المختلفة ، على سبيل المثال يأتي كل من جبنة (بري وكاممبيرت) من المنطقة الشمالية في فرنسا ، بينما يتم إنتاج نوع (إيمينتال) فقط في جبال الألب الفرنسية ، ويتم تصنيع الجزء الأكبر من جبن الماعز في الجزء الغربي من البلاد بينما الجبن الروكفور يأتي من الجنوب .

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