مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية بمحافظة تعز وعدن في اليمن

ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمدينة نصر

قدمت أكثر من 94 مليار دولار مساعدات إنسانية استفادت منها 164 دولة المملكة.. أيقونة العمل الإنساني والإغاثي حول العالم