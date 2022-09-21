مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية بمحافظة تعز وعدن في اليمن
كتب-هاني قاعود.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 86 طناً و135 كيلوجراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 4,830 فرداً.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 219 طناً و350 كيلوغراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريات البريقة ودار سعد والشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 12,300 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.