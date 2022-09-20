سفير قطر في ألمانيا يتلقى طلبا بشأن مجتمع “المثلية الجنسية”

وكان من المقرر منح السفير القطري فرصة للرد في وقت لاحق، على الرغم من أن تعليقاته كانت ستبقى غير قابلة للنشر، وفق وكالة “أسوشيتد برس”، حيث بثت 90 دقيقة فقط من افتتاح مؤتمر الاتحاد للجمهور، ولم تتم دعوة أي صحفي إلى الحدث.

وقبل حديث ميندن، الاثنين، اشتكى السفير القطري أمام الاتحاد من أن قضية حقوق الإنسان تصرف الانتباه عن البطولة.

وقال: “كلنا نهتم بحقوق الإنسان، لكنني كنت سأستمتع أكثر إذا رأيت بعض التركيز ليس فقط على موضوع واحد فقط، إنما الاستمتاع بكرة القدم وتأثير كرة القدم على الناس في جميع أنحاء العالم”.

المصدر: “وكالات