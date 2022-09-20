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جمارك مطار القاهرة تتمكن من ضبط 10جهاز هاتف محمول ايفون برو ماكس 14 بحوزة راكب قادم من دبي

جمارك مطار القاهرة تتمكن من ضبط 10جهاز هاتف محمول ايفون برو ماكس 14 بحوزة راكب قادم من دبي

كتب-هاني قاعود.

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الادارة من ضبط عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية اشتبه مصطفى محمد مصطفى مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب.

وتم تمرير أمتعته الشخصية علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر علي مأمور الفحص وسامح سيد عبده رئيس القسم فتلاحظ وجود عدد من علب الهواتف المحمولة.

الهواتف بحوزة رجال الجمارك
تفتيش أمتعة الراكب
وبالعرض على محمود محمد سعيد مدير الحركة قام بتكليف محمود محمد طلعت مأمور الجمرك تفتيش أمتعة الراكب فى حضور رأفت وهيب مدير الإدارة الرابعة بالإنابة، فتبين وجود ١٤ هاتف محمول ماركة آيفون ١٤ بروماكس داخل الأمتعة الشخصية.

ضبط هواتف آيفون
قرر أحمد عبد الهادي مدير الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.

آيفون برو ماكس
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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