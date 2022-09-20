جمارك مطار القاهرة تتمكن من ضبط 10جهاز هاتف محمول ايفون برو ماكس 14 بحوزة راكب قادم من دبي
كتب-هاني قاعود.
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الادارة من ضبط عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية اشتبه مصطفى محمد مصطفى مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب.