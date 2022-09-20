المستشار عاطف سندي احمد العزبى تفوق على نفسه فى مهرجان إيجى فاشون فى نسخته الثامنه….
كتبت نسرين على.
المستشار عاطف سندى سفير الأناقة والسعادة ، تم تكريمه أمس من الأستاذ أحمد العزبى رئيس مهرجان إيجى فاشون الدولى فى موسمه الثامن ، كما ضم المهرجان نخبه من رجال الأعمال من الوطن العربي فى مجال صناعة الموضه والأزياء ، كما حظى المهرجان على الثناء من الحضور والمشاركين ، و أشاد المستشار عاطف سندى على التنظيم وحسن الاستقبال ،
واضاف أن المهرجان فى نسخته الثامنه تفوق على المتوقع ويتمنى المزيد من النجاح وراهن على فكر أحمد العزبى الذى تميز بتقديم الجديد فى كل نسخه وفى إنتظار القادم.