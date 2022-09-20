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المستشار عاطف سندي احمد العزبى تفوق على نفسه فى مهرجان إيجى فاشون فى نسخته الثامنه

المستشار عاطف سندي احمد العزبى تفوق على نفسه فى مهرجان إيجى فاشون فى نسخته الثامنه….

كتبت نسرين على.

المستشار عاطف سندى سفير الأناقة والسعادة ، تم تكريمه أمس من الأستاذ أحمد العزبى رئيس مهرجان إيجى فاشون الدولى فى موسمه الثامن ، كما ضم المهرجان نخبه من رجال الأعمال من الوطن العربي فى مجال صناعة الموضه والأزياء ، كما حظى المهرجان على الثناء من الحضور والمشاركين ، و أشاد المستشار عاطف سندى على التنظيم وحسن الاستقبال ،

واضاف أن المهرجان فى نسخته الثامنه تفوق على المتوقع ويتمنى المزيد من النجاح وراهن على فكر أحمد العزبى الذى تميز بتقديم الجديد فى كل نسخه وفى إنتظار القادم.

ويتمنى سندي للعزبي مزيداً من النجاحات لما يرتقي بالأناقة في الوطن العربي

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