وزير الرياضة يشهد تدريب منتخب الناشئين للجمباز بالعاصمة الادارية

متابعة/مرفت عبدالقادر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدريب منتخب الناشئين للجمباز ، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة، في إطار استعدادات المنتخب للمنافسات القارية القادمة.

جاء ذلك علي هامش تنفيذ المهرجان الرياضي الأول للعاملين بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزيرالتخطيط السابق، والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بمشاركة 300 مشارك، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة.

حفز وزير الرياضة لاعبي منتخب الناشئين للجمباز، مطالباً اللاعبي ببذل أقصي ما في وسعهم من جهد، والتركيز الكامل في المعسكرات التدريبية لتحقيق الإنجازات في البطولات المختلفة التي يشاركون بها.

أكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة الدورية مع الاتحادات الرياضية، ودعمها في تنفيذ برامج الإعداد للاعبي المنتخبات القومية، في ضوء سياسة الدولة لدعم اللاعبين ومساندتهم.

جدد اللاعبون عزمهم على تحقيق الانتصارات، والالتزام بالبرنامج التدريبي والتركيز في معسكراتهم، لتحقيق انجازاتزرياضية، ورفع علم مصر في البطولات القادمة.