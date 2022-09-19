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محمد صلاح يظهر مع ملكة جمال مصر في دبي.. والأخيرة توضح التفاصيل

محمد صلاح يظهر مع ملكة جمال مصر في دبي.. والأخيرة توضح التفاصيل

محمد_السمان

أثارت سونيا جرجس وهي ملكة جمال مصر، الجدل بعدما نشرت صورة لها رفقة الفرعون المصري محمد صلاح في بأحد شواطئ دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتواصل القاهرة 24 مع سونيا جرجس ملكة جمال مصر، لمعرفة كواليس التقاط هذه الصورة مع صلاح، وماذا يفعل صلاح في دبي؟.

قالت سونيا في تصريح خاص إنها تعمل في شاطئ سان بيتش بدبي، الذي قرر محمد صلاح قضاء إجازته به لمدة يوم واحد فقط رفقة أحد الأصدقاء، وهناك قررت التقاط الصورة معه

من هي سونيا جرجس؟
سونيا جرجس هي فتاة مصرية إيطالية، ولدت في مصر ولكنها تعيش منذ 21 سنة في إيطاليا، حصلت على لقب ميس إيليت مصر، وقررت الانتقال إلى دبي لتعمل كمديرة في فندق سان بيتش بدبي

 

وكانت سونيا قد قالت في تصريحات في أحد البرامج أثناء استعدادها لخوض مسابقة ميس ايجيبت، إن الفنان المصري تامر حسني والفنانة درة سيختارونها لتأخذ لقب ملكة جمال مصر.

ومن المقرر أن يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاستعداد مع الفراعنة لمواجهة كل من النيجر وليبيريا وديًا فى معسكر سبتمبر الحالي.

ولم يحدد محمد صلاح موعد وصوله لمعسكر منتخب مصر المقام فى الإسكندرية الوقت الحالي، ولكن كشفت مصادر أنه من المفترض وصوله مساء اليوم الإثنين أو صباح الغد من أجل الانتظام فى معسكر المنتخب الوطني، بعدما تم تأجيل مباراة ليفربول أمام تشيلسي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي

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