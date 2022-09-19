استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة بعد إضافة أسر جديدة

متابعة/مرفت عبد القادر

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف المساعدات النقدية ببرنامج “تكافل وكرامة” بعد إضافة أسر جديدة بشكل منتظم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ؛لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم.

وتتواصل غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري لمتابعة استمرار عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

ويتم صرف الدعم النقدى تحت مظلة برنامج “تكافل وكرامة” عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات “ميزة” البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بعد زيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”5.1 ملايين أسرة.