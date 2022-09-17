بحجة “المساج والمساج العلاجي شبكة دعارة دولية الساعة بـ 2000 جنية يديرها مركز مساج الكابتن بفنادق شهير بشارع الهرم

كتب : محمد يوسف

لجأ أحد الأشخاص صاحب مركز الكابتن للمساج بفنادق شهير بشارع الهرم الى حيلة لتحقيق الثراء السريع ولم يجد طريقا سوى الاستعانة بجميلات من فتيات الليل لتكون سبيلا سهلا لكسب مبالغ طائلة في وقت قصير ولإضفاء نوع من الشرعية على نشاطه وإخفاء حقيقة الأمر قرر انشاء نادٍ صحي بفنادق شهير بشارع الهرم يتمكن من خلاله من ممارسة أعمال الدعارة دون مساءلة قانونية

استعان المتهم الرئيسي صاحب مركز الكابتن المساج له وقررا سويا اختيار الفتيات ممن ينجحن في جذب راغبي المتعة الحرام فلجآ الى 3 سيدات من ذوات السجل الإجرامي في مباحث الآداب و اللاتي نجحن في الإيقاع بفتاتين اخريين لمساعدتهن في العمل بالنادي الصحي.

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بدأ نشاط المتهمات من خلال إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي مليئة بصور لهن داخل النادي في الظاهر هي إعلان عن جلسات للمساج والساونا أما في الباطن هي دعوة صريحة لممارسة الرذيلة وقضاء سهرة حمراء لمن يرغب، وكان المتهم الرئيسي وصديقه يحددان مبلغ مالي مقابل الساعة او الليلة الواحدة حسب رغبة راغب المتعة الحرام. واتجه احد الصحفيين لرصد نشاطا مشبوها في النادي الكابتن الصحي بفنادق شهيره بشارع الهرم بعد مشاهدة عدد من الإعلانات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”

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وبداء الصحفي في جمع المعلومات من خلال الاستعانة بمصادر سرية التواصل مع النادي الكابتن الصحي لحجز جلسة وسنوفيكم في العدد القادم والأسماء المراكز المشبوهة وعنوانها