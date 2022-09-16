بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة اشغالات بقيادة صحصاح .. صور
بناء على توجيهات معالي الوزير المحافظ اللواء. عبد الحميد الهجان وتعليمات اللواء محمد.صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه بشن حملة اشغالات بميت نما ومنطقة سيد ياسين والفرنواني قاد الحملة النائب . ايهاب مهدي والرائد . محمد هشام مدير شرطة المرافق بحى غرب شبرا الخيمة بمرافقة المتابعة الميدانية والاشغالات وتم رفع الاشغالات وتحرير 25محضر اشغال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وسيستمر الحملات لضبط الشارع وإزالة المعوقات أمام المواطنين
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